Оккупанты безжалостно терроризируют Сумщину: города остались без света, воды и транспорта

Российские захватчики, которые постоянно наносят массированные удары по приграничной Сумщине, в ночь на среду, 27 августа, атаковали Сумскую громаду беспилотниками.

ВІДЕО ДНЯ

Как сообщил глава ОВА Олег Григоров, под ударом оказались окрестности областного центра.

«Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы», — отметил он и добавил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв.

А в «Горводоканале» предупредили жителей Сум, что в связи с враждеской атакой все объекты водоканала обесточены и переводятся на аварийно-резервное питание.

РЕКЛАМА

Вода горожанам будет подаваться по графику с пониженным давлением: с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Из-за обесточивания подкачивающих насосов водоснабжение на верхних этажах многоэтажек воды не будет.

В свою очередь в «Электроавтотрансе» сообщили, что в связи с отсутствием электроэнергии в городе на маршрутах работают только автобусы. О возобновлении полноценного движения коммунального транспорта будет сообщено дополнительно.

Между тем мэр Сум Артем Кобзарь уточнил, что попаданий в жилые кварталы ночью не фиксировалось.

РЕКЛАМА

Уже в среду утром в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на севере и востоке Сумщины, а также на севере Черниговщины, Харьковщины и Донетчины фиксируются вражеские разведывательные БПЛА.

Напомним, что на днях враг нанес удар по сумскому университету, разрушив один из корпусов вуза. Захватчики атаковали город «Шахедами» и баллистикой.

Фото из открытых источников

РЕКЛАМА

126

Читайте нас в Facebook