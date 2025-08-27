- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Оккупанты безжалостно терроризируют Сумщину: города остались без света, воды и транспорта
Российские захватчики, которые постоянно наносят массированные удары по приграничной Сумщине, в ночь на среду, 27 августа, атаковали Сумскую громаду беспилотниками.
Как сообщил глава ОВА Олег Григоров, под ударом оказались окрестности областного центра.
«Есть повреждения объектов инфраструктуры, работают аварийные службы», — отметил он и добавил, что, по предварительным данным, обошлось без жертв.
А в «Горводоканале» предупредили жителей Сум, что в связи с враждеской атакой все объекты водоканала обесточены и переводятся на аварийно-резервное питание.
Вода горожанам будет подаваться по графику с пониженным давлением: с 5:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. Из-за обесточивания подкачивающих насосов водоснабжение на верхних этажах многоэтажек воды не будет.
В свою очередь в «Электроавтотрансе» сообщили, что в связи с отсутствием электроэнергии в городе на маршрутах работают только автобусы. О возобновлении полноценного движения коммунального транспорта будет сообщено дополнительно.
Между тем мэр Сум Артем Кобзарь уточнил, что попаданий в жилые кварталы ночью не фиксировалось.
Уже в среду утром в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на севере и востоке Сумщины, а также на севере Черниговщины, Харьковщины и Донетчины фиксируются вражеские разведывательные БПЛА.
Напомним, что на днях враг нанес удар по сумскому университету, разрушив один из корпусов вуза. Захватчики атаковали город «Шахедами» и баллистикой.
Фото из открытых источников126
