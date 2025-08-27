41.18 / 41.58 47.77 / 48.33
Очаровательная подруга невесты: в Сети обсуждают новые фото внучки Софии Ротару

13:52 27 августа 2025
Внуки Софии Ротару

Так как 78-летняя София Ротару не часто публикует свои снимки в Сети, поклонники певицы используют с любую возможность узнать ое ее жизни, а также о жизни ее родных.

Иногда «источником» новостей для фанатов Софии Михайловны становится ее внучка, 24-летняя София Евдокименко.

На днях она опубликовала в личном блоге в социальных сетях свои новые снимки, которые вызвали волну обсуждения среди пользователей.

Фотографии были сделаны на чьей-то свадьбе. Скорее всего, звездная наследница присутствовала на торжестве как подруга невесты. Также на праздновании был ее брат-уклонист.

На торжество девушка надела платье кремового цвета на тонких бретелях, сделала праздничную укладку волос и вечерний макияж.

На заднем плане на кадрах можно увидеть свадебную арку и других гостей.

«У тебя глаза твоей бабушки», «Какая красивая, я в восторге», «Просто красавица», — комментируют снимки пользователи сети, сравнивая девушку с супермоделью.

Как известно, Соня — дочь единственного сына легендарной певицы Руслана, который в 1994 году женился на своей любимой, Светлане. В браке родились двое детей: сын Анатолий и дочь София. Оба живут и работают за границей. В мае 2024 года стало известно о романе Софии с бизнесменом Максом Лернером, который является наследником одной из самых богатых семей США.

Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон порадовал украинцев редким фото с Софией Ротару, сделанное в 1989 году.

