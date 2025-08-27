- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
Очаровательная подруга невесты: в Сети обсуждают новые фото внучки Софии Ротару
Так как 78-летняя София Ротару не часто публикует свои снимки в Сети, поклонники певицы используют с любую возможность узнать ое ее жизни, а также о жизни ее родных.
Иногда «источником» новостей для фанатов Софии Михайловны становится ее внучка, 24-летняя София Евдокименко.
На днях она опубликовала в личном блоге в социальных сетях свои новые снимки, которые вызвали волну обсуждения среди пользователей.
Фотографии были сделаны на чьей-то свадьбе. Скорее всего, звездная наследница присутствовала на торжестве как подруга невесты. Также на праздновании был ее брат-уклонист.
На торжество девушка надела платье кремового цвета на тонких бретелях, сделала праздничную укладку волос и вечерний макияж.
На заднем плане на кадрах можно увидеть свадебную арку и других гостей.
«У тебя глаза твоей бабушки», «Какая красивая, я в восторге», «Просто красавица», — комментируют снимки пользователи сети, сравнивая девушку с супермоделью.
Как известно, Соня — дочь единственного сына легендарной певицы Руслана, который в 1994 году женился на своей любимой, Светлане. В браке родились двое детей: сын Анатолий и дочь София. Оба живут и работают за границей. В мае 2024 года стало известно о романе Софии с бизнесменом Максом Лернером, который является наследником одной из самых богатых семей США.
Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон порадовал украинцев редким фото с Софией Ротару, сделанное в 1989 году.968
