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«Под руку с Софией Ротару»: журналист Дмитрий Гордон поделился редким фото
Украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее сделал прогноз об окончании войны, опубликовал фото с легендарной певице Софией Ротару в социальной сети.
«1989 год, под руку с Софией Ротару», — коротко подписал снимок журналист.
Тогда ему было 22 года, а певице — 42. Они позировали вместе на камеру. Дмитрий был одет в светлую куртку и футболку, а София Михайловна выбрала темный жакет, украшенный бантом и цветами, а также дополнила свой образ белыми перчатками.
К слову, София Ротару с 2022 года не выступила ни на одном концерте и исчезла из информационного пространства. С начала полномасштабной войны певица публично не заявила о своей позиции, однако иногда публикует картинки в соцсетях с призывом мира. Ходили слухи, что артистка живет в Италии, но ее сестра Аурика отмечает, что Ротару остается в Украине.
Также напомним, что в жизни Софии Ротару в этом году стало, наверное, на одну проблему меньше: она наконец-то продала квартиру в столице страны-агрессора москвы, которую долгое время обходили покупатели из-за «патриотической» позиции певицы.242
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