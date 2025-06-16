«Под руку с Софией Ротару»: журналист Дмитрий Гордон поделился редким фото

Украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее сделал прогноз об окончании войны, опубликовал фото с легендарной певице Софией Ротару в социальной сети.

ВІДЕО ДНЯ

«1989 год, под руку с Софией Ротару», — коротко подписал снимок журналист.

Тогда ему было 22 года, а певице — 42. Они позировали вместе на камеру. Дмитрий был одет в светлую куртку и футболку, а София Михайловна выбрала темный жакет, украшенный бантом и цветами, а также дополнила свой образ белыми перчатками.

РЕКЛАМА

К слову, София Ротару с 2022 года не выступила ни на одном концерте и исчезла из информационного пространства. С начала полномасштабной войны певица публично не заявила о своей позиции, однако иногда публикует картинки в соцсетях с призывом мира. Ходили слухи, что артистка живет в Италии, но ее сестра Аурика отмечает, что Ротару остается в Украине.

Также напомним, что в жизни Софии Ротару в этом году стало, наверное, на одну проблему меньше: она наконец-то продала квартиру в столице страны-агрессора москвы, которую долгое время обходили покупатели из-за «патриотической» позиции певицы.

РЕКЛАМА

242

Читайте нас в Facebook