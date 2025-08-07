41.18 / 41.71 48.03 / 48.71
«Тече вода і минають літа»: София Ротару показала фото из Киева в свой день рождения

17:17 7 августа 2025
София Ротару, фото https://www.instagram.com/p/DNCuvwBNan5/?hl=ru&img_index=1

Народная артистка Украины София Ротару, которая в последнее время редко появляется в публичном пространстве, сегодня, 7 августа, отмечает день рождения. Артистке исполнилось 78 лет.

Легендарная певица опубликовала новые снимки, сделанные в Киеве.
Фотографии она подписала цитатой из знаменитой песни «Течет вода» Игоря Поклада на слова Юрия Рыбчинского.

В частности, София Михайловна прогулялась по Андреевскому спуску и сделала фото на Стекольном мосту в центре столицы.

Первыми именинницу поздравили ее родные, коллеги и многие поклонники. Они также засыпали Ротару комплиментами по поводу ее внешности. Многие отметили, что она выглядит молодо.

Напомним, во время большой войны Ротару не раз упрекали якобы в нечеткой позиции в отношении российской агрессии. Вместе с тем, она всегда остро реагировала на трагедии в украинских городах после жестоких обстрелов россиян. Знающий Ротару заслуженный артист Украины Иван Красовский утверждает, что певица, несмотря на свое отсутствие в публичном пространстве, живет в Украине. Он отметил, что София Михайловна всегда была достаточно закрытым человеком и не привыкла к громким заявлениям.

132

    Введите вашу жалобу

