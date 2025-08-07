«Тече вода і минають літа»: София Ротару показала фото из Киева в свой день рождения

Народная артистка Украины София Ротару, которая в последнее время редко появляется в публичном пространстве, сегодня, 7 августа, отмечает день рождения. Артистке исполнилось 78 лет.

Легендарная певица опубликовала новые снимки, сделанные в Киеве.

Фотографии она подписала цитатой из знаменитой песни «Течет вода» Игоря Поклада на слова Юрия Рыбчинского.

В частности, София Михайловна прогулялась по Андреевскому спуску и сделала фото на Стекольном мосту в центре столицы.

Первыми именинницу поздравили ее родные, коллеги и многие поклонники. Они также засыпали Ротару комплиментами по поводу ее внешности. Многие отметили, что она выглядит молодо.

Напомним, во время большой войны Ротару не раз упрекали якобы в нечеткой позиции в отношении российской агрессии. Вместе с тем, она всегда остро реагировала на трагедии в украинских городах после жестоких обстрелов россиян. Знающий Ротару заслуженный артист Украины Иван Красовский утверждает, что певица, несмотря на свое отсутствие в публичном пространстве, живет в Украине. Он отметил, что София Михайловна всегда была достаточно закрытым человеком и не привыкла к громким заявлениям.

