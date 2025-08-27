41.18 / 41.58 47.77 / 48.33
Понадобится еще большее давление: в Германии предложили, что делать с путиным после его отказа от встречи с Зеленским

15:58 27 августа 2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Канады Марк Карни призвали главу кремля путина начать безусловные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Tagesschau.

«Теперь очередь за москвой, — сказал Мерц после встречи с Карни в Берлине. — Если российский президент серьезно настроен прекратить убийства, то он примет предложение. Если российская сторона не сделает этот шаг, то потребуется еще большее давление. В этом случае мы работаем над дальнейшими санкциями в Европейском союзе».

Карни добавил, что он разговаривал с канцлером о том, какие дополнительные санкции могут быть введены против россии, если это будет необходимо.

«путин должен сесть за стол переговоров, чтобы прекратить бессмысленные убийства, за которые он несет ответственность. Канада также ввела санкции против российских компаний и объявила о дальнейшей военной поддержке Украины», — сказал Марк Карни.

Мерц заявил, что они обсудили гарантии безопасности со стороны двух государств НАТО.

«Это гарантии безопасности, которые прежде всего должны быть направлены на то, чтобы украинская армия могла защищать страну в долгосрочной перспективе. Только тогда можно будет задать все дальнейшие вопросы и получить на них ответы», — сказал он, намекая на дискуссию о том, следует ли разместить западные наземные войска в Украине после мирного соглашения.

Напомним, что ранее Фридрих Мерц заявлял о том, что единственный язык, который путин понимает, — это сила.

