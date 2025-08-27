- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Понадобится еще большее давление: в Германии предложили, что делать с путиным после его отказа от встречи с Зеленским
Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Канады Марк Карни призвали главу кремля путина начать безусловные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Tagesschau.
«Теперь очередь за москвой, — сказал Мерц после встречи с Карни в Берлине. — Если российский президент серьезно настроен прекратить убийства, то он примет предложение. Если российская сторона не сделает этот шаг, то потребуется еще большее давление. В этом случае мы работаем над дальнейшими санкциями в Европейском союзе».
Карни добавил, что он разговаривал с канцлером о том, какие дополнительные санкции могут быть введены против россии, если это будет необходимо.
«путин должен сесть за стол переговоров, чтобы прекратить бессмысленные убийства, за которые он несет ответственность. Канада также ввела санкции против российских компаний и объявила о дальнейшей военной поддержке Украины», — сказал Марк Карни.
Мерц заявил, что они обсудили гарантии безопасности со стороны двух государств НАТО.
«Это гарантии безопасности, которые прежде всего должны быть направлены на то, чтобы украинская армия могла защищать страну в долгосрочной перспективе. Только тогда можно будет задать все дальнейшие вопросы и получить на них ответы», — сказал он, намекая на дискуссию о том, следует ли разместить западные наземные войска в Украине после мирного соглашения.
Напомним, что ранее Фридрих Мерц заявлял о том, что единственный язык, который путин понимает, — это сила.133
