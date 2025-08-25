Стратегия Трампа проваливается, потому что россия бежит от мирного соглашения: чем это угрожает Украине

Через неделю после саммита президента Дональда Трампа с путиным кремль, похоже, не спешит развивать прогресс, который, по словам американского президента, был достигнут в его попытке прекратить войну в Украине, пишет NBC News.

Так, главный российский дипломат сергей лавров заявил в интервью NBC News, что путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя повестка дня для встречи «совершенно не готова».

«Президент путин четко сказал, что он готов к встрече при условии, что эта встреча действительно будет иметь повестку дня, президентскую повестку дня», — сказал министр иностранных дел рф сергей лавров модератору «Встречи с прессой» Кристен Велкер в эксклюзивном интервью.

Это заявление, казалось, противоречило словам Трампа о том, что он поговорил с путиным по телефону и начал организовывать встречу между российским лидером и Зеленским. Как только эта встреча состоится, сказал Трамп, он встретится с обоими лидерами для достижения соглашения.

Однако уже через несколько дней, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп высказался более осторожно по поводу следующих шагов в прекращении войны.

«Увидим, что будет, — сказал Трамп, который также показал свою фотографию с путиным, которую российский лидер направил ему после саммита. — Я думаю, что в течение следующих двух недель мы узнаем, каким путем это пойдет».

Остановить войну — задача не из легких, отмечают авторы статьи. Безвыходность между сторонами сосредоточена на гарантиях безопасности для Украины, а также на судьбе украинской территории, которую россия пыталась захватить силой. Последующие проволочки могут сыграть на руку путину, позволив его войскам закрепить завоевания, достигнутые на поле боя.

Один западный чиновник заявил, что замечания лаврова разочаровали Белый дом, поскольку они намекают на то, что россия может отступить от обязательств.

«Россияне просто изо дня в день отступают, — сказал чиновник. — Так что выглядит, будто они играют, что раздражает любого президента, но особенно человека с таким характером, как президент Трамп».

Однако представители администрации Дональда Трампа заявили, что не отказываются от перспектив мирного соглашения.

«Никто не готов сдаваться, — сказал чиновник национальной безопасности на условиях анонимности. — Одна из вещей, которую президент четко заявил, заключается в том, что если есть путь к дипломатическому завершению этого в ближайшее время, то он хочет его использовать. Военного разрешения конфликта нет. Вопрос в том, есть ли у вас дипломатическое решение сейчас, или понадобятся следующие шесть, 12 или 18 месяцев, чтобы прийти к этой точке зрения».

Чиновник Белого дома заявил NBC News: «Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими чиновниками по поводу двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне. Как заявляли многие мировые лидеры, этой войны никогда бы не случилось, если бы президент Трамп был у власти. Национальные интересы не устраивают дальнейшие публичные обсуждения этих вопросов».

В прошлом месяце в редком случае двухпартийного взаимодействия сенатор-республиканец Линдси Грэм из Южной Каролины и сенатор-демократ Ричард Блюменталь из Коннектикута внесли резолюцию, которая накажет страны, «продолжающие финансировать варварскую войну путина в Украине».

В интервью Блюменталь заявил, что Запад теряет терпение. Встреча Трампа с путиным на высшем уровне не привела к прекращению огня — результат саммита служит интересам путина, сказал он.

«Это же очевидно, как день, что путин хочет продолжения войны, потому что считает, что побеждает, — сказал Блюменталь, член Комитета по вооруженным силам. — Чем дольше она длится, тем лучше для него. Его стратегия была очевидна с самого начала этой войны: пережить народ Украины и его сторонников, пожертвовать любой российской кровью и завоевать Украину. А если наступит пауза, будьте готовы к новому вторжению».

Напомним также, что бывший государственный секретарь США Майк Помпео выступил с резким заявлением к Трампу, что уступки путину лишь гарантируют последующую агрессию и поощряют диктаторов всего мира.

