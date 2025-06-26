Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что «единственный язык, который понимает глава кремля — это сила».

«Вот почему восстановление мира означает говорить на этом языке сейчас, — сказал он, перед началом обсуждения нового пакета санкций против россии. — Настоящий и длительный мир требует воли к миру со всех сторон. Потому что регулярные варварские нападения россии и ее претензии на украинскую территорию — это не тот мир, которого мы хотим. Это не тот мир, которого хочет Украина».

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Он добавил, что именно поэтому ЕС подготовил 18-й пакет санкций против россии.

Канцлер Германии также заверил, что обязательство союзников значительно увеличить свои расходы на безопасность направлено не только на то, чтобы угодить Дональду Трампу, сообщает Agence France-Presse (AFP).

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«Мы действуем на основе собственных наблюдений и убеждений. россия, больше чем любая другая страна, активно и агрессивно угрожает безопасности и свободе по всей Европе, — утверждал он. — Мы должны опасаться, что россия продолжит свою войну за пределами Украины».

Ранее «ФАКТЫ» публиковали мнение писателя Яна Валетова, который считает, что чтобы вынудить рф к миру, нужно иметь силу и решительность ее применить. Сильных вокруг много — решительных мало.

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