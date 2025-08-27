41.18 / 41.58 47.77 / 48.33
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Умер бывший соперник Владимира Кличко, ставший проповедником (фото, видео)

11:04 27 августа 2025
Бико Ботовамунгу

Бывший профессиональный боксер Бико Ботовамунгу, участвовавший в Олимпийских играх и дравшийся с украинцем Владимиром Кличко, умер на 69-м году жизни, сообщает BoxingScene.

Смерть конголезца с гражданством Австрии наступила в результате почечной недостаточности и тромбоэмболии легочной артерии — осложнений, вызванных деменцией, которую диагностировали у него в 2024 году.

Бико Ботовамунгу родился в Заире (ныне Демократическая Республика Конго), но в 1979-м эмигрировал в Австрию. Спустя годы он рассказывал, что его увлечение боксом началось с легендарного боя «Грохот в джунглях» между Джорджем Форманом и Мухаммедом Али, который он, 17-летний юноша, вживую видел у себя на родине.

Правда, до того, как заняться боксом, Ботавомунгу был профессиональным борцом, известным как Доктор Бико, и участвовал в японском промоушене New Japan Pro Wrestling под псевдонимом Заир Бико.

РЕКЛАМА

На любительском уровне он стал чемпионом Австрии по боксу в тяжелом (1983 год) и супертяжелом (1984−1989, 1992 годах) весах. Его крутым достижением стало участие в Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, где он проиграл будущему вице-чемпиону Риддику Боу в турнире супертяжей.

Дебютировав на профессиональном ринге в 1992 году, Бико спустя пять лет сразился с украинцем Владимиром Кличко. В 5-м раунде его тренерский угол начал спорить с рефери, утверждая, что украинец применяет запрещенные приемы. После нескольких предупреждений, когда они не покинули ринг, рефери зафиксировал победу Кличко.

РЕКЛАМА

Всего же в профессионалах Ботовамунгу провел 27 боев, одержав 10 побед (все — нокаутом!), потерпев 16 поражений и один поединок завершив вничью. Среди его соперников были такие известные боксеры, как Крис Берд, Вилли Фишер, Кори Сандерс, Владимир Кличко, Ламон Брюстер, Обед Салливан, Пеле Рид, Альберт Сосновски и Луан Красники. Последнему, самому заветному желанию конголезца — подраться с Майком Тайсоном — не суждено было сбыться.

После ухода из профессионального бокса Бико Ботовамунгу посвятил себя проповеднической деятельности в качестве баптистского священника и принял участие в телешоу «Танцы со звездами».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер брат-боксер легендарного Мухаммеда Али.

РЕКЛАМА

Фото из соцсетей

329

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Комар, который сейчас служит в армии, рядом с найденным им кладом. Фото автора

Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку

Судьи "МастерШеф"

Шоу, которое было испорчено: сеть отреагировала на новый сезон «МастерШеф»

Гороскоп на 28-31 августа. Фото - Pixabay

Овнам — новые возможности, Близнецам — яркие встречи, а Водолеям — прорыв: гороскоп для всех знаков на конец августа

Плата за газ

«Нефтегаз» закручивает гайки: голубое топливо будут отключать даже за долг в 40−50 гривен

Следующий материал
Новости партнеров