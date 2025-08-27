- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
Умер бывший соперник Владимира Кличко, ставший проповедником (фото, видео)
Бывший профессиональный боксер Бико Ботовамунгу, участвовавший в Олимпийских играх и дравшийся с украинцем Владимиром Кличко, умер на 69-м году жизни, сообщает BoxingScene.
Смерть конголезца с гражданством Австрии наступила в результате почечной недостаточности и тромбоэмболии легочной артерии — осложнений, вызванных деменцией, которую диагностировали у него в 2024 году.
Бико Ботовамунгу родился в Заире (ныне Демократическая Республика Конго), но в 1979-м эмигрировал в Австрию. Спустя годы он рассказывал, что его увлечение боксом началось с легендарного боя «Грохот в джунглях» между Джорджем Форманом и Мухаммедом Али, который он, 17-летний юноша, вживую видел у себя на родине.
Правда, до того, как заняться боксом, Ботавомунгу был профессиональным борцом, известным как Доктор Бико, и участвовал в японском промоушене New Japan Pro Wrestling под псевдонимом Заир Бико.
На любительском уровне он стал чемпионом Австрии по боксу в тяжелом (1983 год) и супертяжелом (1984−1989, 1992 годах) весах. Его крутым достижением стало участие в Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, где он проиграл будущему вице-чемпиону Риддику Боу в турнире супертяжей.
Дебютировав на профессиональном ринге в 1992 году, Бико спустя пять лет сразился с украинцем Владимиром Кличко. В 5-м раунде его тренерский угол начал спорить с рефери, утверждая, что украинец применяет запрещенные приемы. После нескольких предупреждений, когда они не покинули ринг, рефери зафиксировал победу Кличко.
Всего же в профессионалах Ботовамунгу провел 27 боев, одержав 10 побед (все — нокаутом!), потерпев 16 поражений и один поединок завершив вничью. Среди его соперников были такие известные боксеры, как Крис Берд, Вилли Фишер, Кори Сандерс, Владимир Кличко, Ламон Брюстер, Обед Салливан, Пеле Рид, Альберт Сосновски и Луан Красники. Последнему, самому заветному желанию конголезца — подраться с Майком Тайсоном — не суждено было сбыться.
После ухода из профессионального бокса Бико Ботовамунгу посвятил себя проповеднической деятельности в качестве баптистского священника и принял участие в телешоу «Танцы со звездами».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер брат-боксер легендарного Мухаммеда Али.
Фото из соцсетей
