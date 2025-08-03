Умер брат-боксер легендарного Мухаммеда Али (фото)

В возрасте 82 лет в хосписе в своем родном городе Луисвилл (штат Кентукки, США) скончался младший брат легендарного американского боксера, олимпийского чемпиона и абсолютного чемпиона мира Мухаммеда Али Рахаман Али, сообщил в соцсетях Muhammad Ali Center.

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«Сегодня последний живой член семьи моего отца вернулся на небеса, — написала дочь Мухаммеда Али Хана. — Мой дядя, которого ласково называли Роком, был человеком доброй и нежной души с сердцем огромным, как мир. В его глазах был тот же блеск, что и у моего отца, тот же свет, то же озорство, та же любовь. Они были близки всю свою жизнь, братья по крови, но друзья по выбору. Даже в детстве их связь была необыкновенной. Мой отец любил брата так, как будто тот был его собственным ребенком.

У дяди Рока было золотое сердце. Ему никогда не требовалось быть в центре внимания, чтобы сиять, и я верю, что теперь, с высоты, он и папа — часть чего-то большего, чего-то прекрасного, чего-то, что призвано помочь исцелить этот сломанный мир.

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Да благословит тебя Бог, дядя Рок. Мы будем скучать по тебе. Ты будешь любим вечно. И когда придет мое время, я надеюсь, вы с папой будете рядом и будете ждать меня дома".

Урожденный Рудольф Арнетт Клей также был профессиональным боксером. С 1964 по 1972 год он провел 18 боев (14 побед, 3 поражения, 1 ничья). Повесив перчатки на гвоздь и приняв, как и брат, ислам, Рахаман Али стал главным спарринг-партнером и личным телохранителем Мухаммеда.

С родителями

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Мухаммед и Рахаман с 99-летней прабабушкой

Позже Рахаман написал две книги о своем легендарном брате — «Это брат Мухаммеда Али! Моя жизнь в андеркарде» в 2014 году и «Мой брат, Мухаммед Али. Полная биография» в 2019 году, которые были изданы на восьми языках.

После смерти Мухаммеда Али в 2016 году Рахаман посвятил свое время сохранению наследия легендарного брата через Центр Мухаммеда Али, где он общался с молодежью.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер легендарный чемпион мира по боксу, дравшийся с Али и ставший священником.

Фото из соцсетей



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