Выехал до или после и солгала ли премьер: в Украине скандал вокруг младшего брата Юлии Свириденко, живущего в Англии

Предложение Кабинета министров Украины наказывать 3 годами тюрьмы попытку незаконно выехать из Украины во время войны, спровоцировало скандал вокруг премьер-министра Юлии Свириденко. Как оказалось, ее родной младший брат Виталий Свириденко находится заграницей и точно неизвестно — выехал ли он из страны до российского вторжения или сбежал уже во время него.

Первой о том, что брат новоназначенного премьера живет в Англии, еще в середине июля сообщила народный депутат Украины Марьяна Безуглая. По ее данным Виталий Свириденко выехал в Великобританию учиться и не вернулся.

Лишь спустя месяц в ходе Национального молитвенного завтрака 25 августа, Юлия Свириденко подтвердила «Радио Свобода», что ее брат Виталий Свириденко действительно находится в Великобритании. По ее словам, он выехал заграницу еще до полномасштабного российского вторжения и проживает за пределами Украины.

Сам Виталий Свириденко был избран депутатом Черниговского областного совета от партии «Слуга народа», но в настоящий момент в списке депутатов его фамилии нет. В своем интервью другой депутат облсовета, Елена Дмитренко, в декабре 2023 года, отвечая на вопрос о выехавших и не вернувшихся своих коллегах отметила, что в их числе депутат Виталий Свириденко, правда с одним нюансом.

«Он находится за границей, но ему нужно отдать должное — очень помогает армии, причем совершенно на этом не пиарится. Очень сильно помогает, особенно Первой танковой бригаде», — подчеркнула депутат.

Отметим, что в своем отчете депутата за 2022-й год Виталий Свириденко перечислял оказанную им помощь во время российского вторжения. В частности, во время осады Чернигова в феврале-марте помогал разным волонтерским организациям, занимался организацией и финансированием эвакуации людей из Чернигова, а также доставки гуманитарных грузов в город. Также выделил средства на бурение и обустройство скважины с питьевой водой на территории Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Заметим, что согласно данным электронной декларации Виталия Свириденко за 2023-й год, в Великобритании он проживает с августа 2022 года, так как снимает там дом, квартиру и земельный участок в 8000 квадратов, на что потратил в 2023-м году 201 431 гривну. При этом в декларации за 2021-й год брат премьер-министра не указывает никакого жилья или земли в Великобритании, то вероятнее всего в этом году он постоянно там не жил.

Тем временем Кабмин разрешил украинцам в возрасте 18−22 лет беспрепятственно пересекать государственную границу.

