- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Выехал до или после и солгала ли премьер: в Украине скандал вокруг младшего брата Юлии Свириденко, живущего в Англии
Предложение Кабинета министров Украины наказывать 3 годами тюрьмы попытку незаконно выехать из Украины во время войны, спровоцировало скандал вокруг премьер-министра Юлии Свириденко. Как оказалось, ее родной младший брат Виталий Свириденко находится заграницей и точно неизвестно — выехал ли он из страны до российского вторжения или сбежал уже во время него.
Первой о том, что брат новоназначенного премьера живет в Англии, еще в середине июля сообщила народный депутат Украины Марьяна Безуглая. По ее данным Виталий Свириденко выехал в Великобританию учиться и не вернулся.
Лишь спустя месяц в ходе Национального молитвенного завтрака 25 августа, Юлия Свириденко подтвердила «Радио Свобода», что ее брат Виталий Свириденко действительно находится в Великобритании. По ее словам, он выехал заграницу еще до полномасштабного российского вторжения и проживает за пределами Украины.
Сам Виталий Свириденко был избран депутатом Черниговского областного совета от партии «Слуга народа», но в настоящий момент в списке депутатов его фамилии нет. В своем интервью другой депутат облсовета, Елена Дмитренко, в декабре 2023 года, отвечая на вопрос о выехавших и не вернувшихся своих коллегах отметила, что в их числе депутат Виталий Свириденко, правда с одним нюансом.
«Он находится за границей, но ему нужно отдать должное — очень помогает армии, причем совершенно на этом не пиарится. Очень сильно помогает, особенно Первой танковой бригаде», — подчеркнула депутат.
Отметим, что в своем отчете депутата за 2022-й год Виталий Свириденко перечислял оказанную им помощь во время российского вторжения. В частности, во время осады Чернигова в феврале-марте помогал разным волонтерским организациям, занимался организацией и финансированием эвакуации людей из Чернигова, а также доставки гуманитарных грузов в город. Также выделил средства на бурение и обустройство скважины с питьевой водой на территории Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Заметим, что согласно данным электронной декларации Виталия Свириденко за 2023-й год, в Великобритании он проживает с августа 2022 года, так как снимает там дом, квартиру и земельный участок в 8000 квадратов, на что потратил в 2023-м году 201 431 гривну. При этом в декларации за 2021-й год брат премьер-министра не указывает никакого жилья или земли в Великобритании, то вероятнее всего в этом году он постоянно там не жил.
Тем временем Кабмин разрешил украинцам в возрасте 18−22 лет беспрепятственно пересекать государственную границу.293
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку
Овнам — новые возможности, Близнецам — яркие встречи, а Водолеям — прорыв: гороскоп для всех знаков на конец августа