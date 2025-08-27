- 14:01 Четыре простых шага, чтобы убрать желтые пятна с матраса навсегда
С приближением отопительного сезона россияне ужесточили атаки на объекты энергетической и газотранспортной инфраструктуры. В ночь на 27 августа удары наносились не только по Сумщине, где в областном центре возникли проблемы со светом и водоснабжением, но и по пяти другим регионам Украины.
«Враг совершил очередную массированную террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов по гражданской инфраструктуре Украины. Целенаправленные разрушительные удары получили объекты энергетической и газотранспортной систем в шести областях Украины, в частности на Сумщине, Полтавщине, Донецкой области, Черниговщине, Харькове, Запорожье», — отметили в Минэнерго и добавили, что на местах попаданий продолжаются аварийные работы и проводится оценка причиненного противником ущерба.
В частности, в министерстве сообщают, что значительная часть Сум осталась без электричества из-за удара российских дронов-камикадзе по оборудованию одной из ключевых подстанций.
На Полтавщине были атакованы объекты газотранспортной инфраструктуры — нанесен значительный ущерб. Руководитель ОВА Владимир Когут сообщал, что в области зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе: «Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждено админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары. Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей. По состоянию на это время пожары локализованы, электрообеспечение восстановлено».
По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.
А в Донецкой области было атаковано предприятие, которое обеспечивало углем тепловую генерацию Украины — работа фабрики полностью парализована, оборудование серьезно повреждено.
В Черниговской области под ударом находилась Новгород-Сиверщина, где был обесточен 51 населенный пункт.
«Пока специалисты ликвидируют последствия удара и работают, чтобы вернуть свет, — критически важные учреждения и предприятия питаются от альтернативных источников — больница, ЦНАП, коммунальные мощности», — сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. В громаде развернули 7 пунктов несокрушимости.
«Энергетики и газовики прилагают усилия для скорейшего возобновления энерго- и газоснабжения. Расцениваем российские атаки как продолжение сознательной политики рф по разрушению гражданской инфраструктуры Украины в преддверии отопительного сезона. Это очередной акт энергетического террора, направленный против мирного населения», — добавили в Минэнерго.
А в Воздушных силах ВСУ уточнили, что зафиксировано попадание 21 БпЛА на 9 локациях. Всего враг в ночь на 27 августа применил 95 ударными БпЛА. По состоянию на 09.00 было подтверждено сбивание и подавление 74 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.
Напомним, что недавно россияне прицельно атаковали предприятие, принадлежащее азербайджанской компании — на нефтебазе SOCAR в Одесской области, в частности, был поврежден трубопровод дизельного горючего. Также удары наносились по газокомпрессорной станции «Орловка», которая обеспечивает реверс газа из Румынии, Греции и Турции в Украину, и через которую в нашу страну была доставлена первая партия «голубого» топлива из Азербайджана.
