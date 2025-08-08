- 22:02 Стрижка по лунному календарю: когда волосы «слышат» лучше всего
- 21:35 «Я больше не твоя, не чья. Я — своя»: украинская певица поразила признанием
- 21:03 В августе сделайте это с розами, чтобы иметь вдвое больше цветов
- 20:35 Был в критическом состоянии из-за удара дрона: защитник с Тернопольщины не пережил тяжелого ранения
- 20:07 Лечо из кабачков: так вкусно, что подруги будут просить рецепт
- 19:55 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 2-й тур, 8 — 11 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 19:43 Германия ищет варианты, как сэкономить на выплатах украинцам: готов новый законопроект
- 19:41 россия ударила по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области: что известно
- 19:21 Держи карман шире: украинцев пытаются обмануть с помощью искусственного интеллекта
- 19:01 Львам — «Четверка жезлов» и ощущение праздника, Стрельцам — «Шестерка кубков» и ностальгия: Таро-прогноз на 9 августа
- 18:33 Цена снизилась почти в четыре раза: какой продукт в Украине подешевел за лето и что его ждет осенью
- 18:11 Капустяники «с закарпатским характером»: будете готовить снова и снова
россия ударила по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области: что известно
Во время атаки с воздуха по Украине в ночь на 8 августа 2025 года россияне нанесли удар, в том числе, и по Одесщине.
Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на правоохранительные органы, удары по меньшей мере пятью «Шахедами» были нанесены по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR. На территории предприятия возник пожар, был поврежден трубопровод дизельного горючего, а четверо сотрудников получили серьезные травмы.
«Официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза являлась основной целью атаки», — цитирует издание представителей правоохранительных органов, не исключающих, что существует значительный риск дальнейших атак на объекты SOCAR в Украине. Ведь в последнее время отношения Азербайджана и россии значительно ухудшились.
Стоит отметить, что на днях враг атаковал объект критической инфраструктуры в Одесской области, также связанный с Азербайджаном — газораспределительную станцию «Орловка», которая является элементом Трансбалканского газопровода. Через нее в конце июля была осуществлена первая поставка азербайджанского газа.
В Минэнерго Украины по этому поводу заявили, что удар по станции, которая была задействована в рамках маршрута, соединяющего греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа, направлен против энергетики и в то же время против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе. Атака десятка «Шахедов» на критическую инфраструктуру расценивалась как сигнал от россии европейцам, которые планируют отказаться от российского газа уже в 2027 году.
Иллюстративное фото ГСЧС126
Читайте нас в Facebook
Стрельцам важно не терять связь с реальностью, а Козерогам — спешить с выводами: гороскоп на пятницу: 8 августа