россия ударила по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области: что известно

Во время атаки с воздуха по Украине в ночь на 8 августа 2025 года россияне нанесли удар, в том числе, и по Одесщине.

Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на правоохранительные органы, удары по меньшей мере пятью «Шахедами» были нанесены по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR. На территории предприятия возник пожар, был поврежден трубопровод дизельного горючего, а четверо сотрудников получили серьезные травмы.

«Официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза являлась основной целью атаки», — цитирует издание представителей правоохранительных органов, не исключающих, что существует значительный риск дальнейших атак на объекты SOCAR в Украине. Ведь в последнее время отношения Азербайджана и россии значительно ухудшились.

Стоит отметить, что на днях враг атаковал объект критической инфраструктуры в Одесской области, также связанный с Азербайджаном — газораспределительную станцию «Орловка», которая является элементом Трансбалканского газопровода. Через нее в конце июля была осуществлена первая поставка азербайджанского газа.

В Минэнерго Украины по этому поводу заявили, что удар по станции, которая была задействована в рамках маршрута, соединяющего греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа, направлен против энергетики и в то же время против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе. Атака десятка «Шахедов» на критическую инфраструктуру расценивалась как сигнал от россии европейцам, которые планируют отказаться от российского газа уже в 2027 году.

Иллюстративное фото ГСЧС

