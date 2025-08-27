- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
Разрешили, но не всем: ГПСУ объяснила, кто и при каких условиях сможет пересечь границу
Накануне глава правительства Юлия Свириденко сообщила об утверждении изменений в порядок пересечения государственной границы, предусматривающих разрешение на выезд из Украины военнообязанным гражданам от 18 до 22 лет.
Впрочем, для беспрепятственного пересечения госграницы граждане должны предоставить пограничникам военно-учетный документ в бумажной или электронной форме. Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко.
По его словам, эти правила вступят в силу после того, как принятый документ будет опубликован на «Правительственном портале».
В то же время, новые правила не будут распространяться на граждан, занимающих определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. По-прежнему они могут выехать за границу только в служебную командировку. Откажут в выезде и тем лицам указанной возрастной категории, которые находятся в розыске
О том, кто еще из военнообязанных имеет право выезжать из Украины во время войны, читайте на нашем сайте.
