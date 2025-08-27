41.07 / 41.57 47.79 / 48.43
Мир

Взрыв в Рязанской области парализовал поставки горючего в москву — СМИ

13:48 27 августа 2025
Под Рязанью горит нефтепровод. Фото из открытых источников

В Рязанской области россии, где недавно взрыв в пороховом цехе полностью разрушил завод «Эластик», 26 августа вновь случилась «бавовна».

Накануне вечером ряд российских тг-каналов сообщал о «пожаре в поле близ поселка Божатково» на Рязанщине, а также о том, что «под Рязанью после сильного „хлопка“ возник большой пожар». Информацию о масштабном пожаре на окраине Рязани подтверждало и местное управление МЧС.

Между тем «Суспільне», ссылаясь на источники в украинской разведке, пишет, что мощный взрыв произошел на магистральном нефтепроводе «Рязань-москва», который является одним из главных источников поставок нефтепродуктов в российскую столицу.

В ГУР МО также отметили, что с 2018 года этот нефтепровод был перепрофилирован под поставку автомобильного бензина компанией «Транснефть», которая обеспечивает армию россии, а также добавили: «В результате события транспортировки нефтепродуктов в москву остановлены на неопределенный срок, а представители „Транснефти“ подсчитівают убытки».

Напомним, что на днях украинские ударные БпЛА повторно поразили нефтеперекачивающую станцию нефтепровода «Транснефть Дружба» в городе Унеча Брянской области. Через этот узел осуществлялась поставка российской нефти в несколько регионов рф и на экспорт.

Иллюстративное фото из открытых источников

