- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Приходилось постоянно носить колготки телесного цвета: Меган Маркл призналась, почему ей не нравилось быть принцессой
Жена принца Гарри Меган Маркл, пытающаяся послать королевской семье сигнал о том, что она изменилась, и может жить так, как считает нужным, снова раскритиковала своих родственников в Великобритании.
Сделала это она в интервью Bloomberg.
«Несколько лет назад все было по-другому: я не могла так открыто выражаться и была вынуждена постоянно носить телесные колготки. Все это выглядело фальшивым «, — рассказала герцогиня Сассекская.
По королевскому протоколу женщинам нужно носить колготки даже летом. В любое время года и в любой жаркой стране под юбкой или платьем не должно быть голых ног. Кроме того, разрешены только колготки телесного цвета.
Также 44-летняя Меган также добавила, что это мелочь, но это говорит многое о взаимодействии в королевской семье: «Быть в гармонии с собой — это когда ты хочешь одеваться так, как тебе нравится, говорить правду и чувствовать себя естественно и искренне в любой ситуации. Я не сразу к этому пришла, в моей жизни были разные этапы «.
Меган Маркл часто упоминает королевскую семью в разных интервью. До этого она высказалась о лжи со стороны королевской семьи, а также добавила, что «наконец-то вернула себе голос».
Как известно, в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей, переехали в США и лишились государственной охраны. В то же время их отношения с семьей Гарри испортились, а после ухода мемуаров принца Гарри конфликт еще более обострился. В книге он обвинил родственников в расизме и признался, что всегда чувствовал себя «запасным» братом. При этом он недавно признался, что хотел бы наладить контакт с семьей, однако его отец, король Чарльз III, не выходит с ним на связь.
В США Меган и Гарри воспитывают двоих детей — Арчи и Лилибет, а также пытаются развивать бизнес. Однако многие их проекты наносят ущерб, а саму Меган регулярно критикуют за неискренность.
К тому же, недавно Меган Маркл удивила зрителей своего шоу большим количеством драгоценностей на пальцах.378
Читайте нас в Facebook
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку