Приходилось постоянно носить колготки телесного цвета: Меган Маркл призналась, почему ей не нравилось быть принцессой

Жена принца Гарри Меган Маркл, пытающаяся послать королевской семье сигнал о том, что она изменилась, и может жить так, как считает нужным, снова раскритиковала своих родственников в Великобритании.

Сделала это она в интервью Bloomberg.

«Несколько лет назад все было по-другому: я не могла так открыто выражаться и была вынуждена постоянно носить телесные колготки. Все это выглядело фальшивым «, — рассказала герцогиня Сассекская.

По королевскому протоколу женщинам нужно носить колготки даже летом. В любое время года и в любой жаркой стране под юбкой или платьем не должно быть голых ног. Кроме того, разрешены только колготки телесного цвета.

Также 44-летняя Меган также добавила, что это мелочь, но это говорит многое о взаимодействии в королевской семье: «Быть в гармонии с собой — это когда ты хочешь одеваться так, как тебе нравится, говорить правду и чувствовать себя естественно и искренне в любой ситуации. Я не сразу к этому пришла, в моей жизни были разные этапы «.

Меган Маркл часто упоминает королевскую семью в разных интервью. До этого она высказалась о лжи со стороны королевской семьи, а также добавила, что «наконец-то вернула себе голос».

Как известно, в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей, переехали в США и лишились государственной охраны. В то же время их отношения с семьей Гарри испортились, а после ухода мемуаров принца Гарри конфликт еще более обострился. В книге он обвинил родственников в расизме и признался, что всегда чувствовал себя «запасным» братом. При этом он недавно признался, что хотел бы наладить контакт с семьей, однако его отец, король Чарльз III, не выходит с ним на связь.

В США Меган и Гарри воспитывают двоих детей — Арчи и Лилибет, а также пытаются развивать бизнес. Однако многие их проекты наносят ущерб, а саму Меган регулярно критикуют за неискренность.

К тому же, недавно Меган Маркл удивила зрителей своего шоу большим количеством драгоценностей на пальцах.

