Больше не одевается как герцогиня: какой сигнал Меган Маркл посылает королевской семье
Жена принца Гарри Меган Маркл дебютировала с тизером второго сезона своего кулинарного шоу «С любовью, Меган», и уже в нем сумела удивить поклонников.
Об этом пишут зарубежные СМИ.
Так, в прошлом она пыталась отчаянно напомнить всем, что является членом Британской королевской семьи. В частности, во время одного из эпизодов шоу она указала подруге Минди Калинг, что ее новая фамилия «Сассекская», а не Маркл.
Однако теперь королевская особа, кажется, готова изменить вектор развития. По словам калифорнийской стилистки и консультантки по имиджу Синтии Кеннеди, она «больше не одевается как герцогиня», если судить по нарядам по тизеру второго сезона.
Ее обновленный стиль посылает всем сообщения (включая родственников в Великобритании) о том, что ей больше не нужно одеваться как герцогиня.
«Она показывает: «я могу одеваться так, как сама хочу, и быть более открытой, современной, аутентичной и настоящей», — сказала Кеннеди в разговоре с Daily Mail.
Во втором сезоне Меган появится в контрастном полосатом платье, объемном бордовом свитере, платьях с цветочным и ярко-желтыми принтами. Это, считает Кеннеди, серьезно отличается от образов в стиле «тихой роскоши», которые можно увидеть в первой части шоу. Тогда Меган в основном носила наряды Loro Piana, Max Mara и Brunello Cucinelli, многие из которых стоили более 1000 долларов.
«В первом сезоне Меган полагалась на очень собранные, безупречные и дорогие образы, которые можно назвать облегченной версией герцогини. Они имели идеальный пошив, приглушенные нейтральные тона и общее чувство тщательной проработки. Во втором сезоне ее стиль кажется более мягким, расслабленным, легким и живым. Ее образы по-прежнему элегантны, но теперь они сочетаются с доступными вещами, такими как непринужденный, уютный трикотаж, легкие платья и повседневные силуэты «, — отмечает Синтия Кеннеди.
Судя по кадрам тизера второго сезона «С любовью, Меган», герцогиня продолжит приглашать друзей и гостей в свой дом в Монтесито, где они будут готовить и учиться домоводству. Премьера продолжения сериала намечена на завтра, 26 августа.
Напомним, что в свое время принц Филипп не одобрял женитьбу Гарри на Меган.275
