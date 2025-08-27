41.18 / 41.58 47.77 / 48.33
Джамала отмечает 42 года: как менялась любимица миллионов — редкие фото и малоизвестные факты

15:39 27 августа 2025
42 года Джамале - Как изменилась звезда, покорившая Евровидение

Сегодня, 27 августа, известная украинская певица Джамала отмечает свой 42-й день рождения. Обладательница премии «Евровидение 2016» и Народная артистка Украины прошла долгий творческий путь, наполненный значительными событиями, пишет Gazeta.ua.

Путь к успеху
Настоящее имя артистки — Сусанна Джамаладинова. Она родилась в городе Ош (Кыргызская ССР) в семье музыкантов: ее отец — крымский татарин, а мать — армянка. После переезда в Крым Джамала росла в селе Малореченское под Алуштой. С детства ее окружала музыка: мать преподавала в музыкальной школе, а отец был дирижером по образованию.

С детства Джамала проявляла интерес к музыке. Уже в 9 лет она записала 12 песен в жанре крымскотатарских народных и детских композиций. Музыкальное образование Джамалы началось в Симферопольском музыкальном училище, а затем продолжилось в Национальной музыкальной академии. Еще во время учебы она активно участвовала в конкурсах, получая многочисленные награды.

«Новая волна» и «Евровидение»

После учебы певица попробовала себя в оперном стиле, а затем приняла участие в конкурсе «Новая волна» под псевдонимом Jamala. Это сокращение от ее фамилии явилось сценическим именем.

В 2016 году Джамала победила на «Евровидении» с песней «1944», рассказывающей о депортации крымскотатарского народа. Ее выступление получило 534 балла, а сама певица вскоре после этого получила звание Народной артистки Украины.

Общественная деятельность и поддержка Украины

Еще до полномасштабного вторжения Джамала была известна своей активной позицией: она поддерживала украинские традиции, выступала в защиту женщин, детей и животных.

После 24 февраля 2022 года певица решительно осудила агрессию россии. Она проживает в Киеве, приобщается к финансовым сборам на нужды ВСУ и проводит благотворительные концерты в поддержку Украины.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Джамала показала отдых с детьми.

