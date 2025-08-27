- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Джамала отмечает 42 года: как менялась любимица миллионов — редкие фото и малоизвестные факты
Сегодня, 27 августа, известная украинская певица Джамала отмечает свой 42-й день рождения. Обладательница премии «Евровидение 2016» и Народная артистка Украины прошла долгий творческий путь, наполненный значительными событиями, пишет Gazeta.ua.
Путь к успеху
Настоящее имя артистки — Сусанна Джамаладинова. Она родилась в городе Ош (Кыргызская ССР) в семье музыкантов: ее отец — крымский татарин, а мать — армянка. После переезда в Крым Джамала росла в селе Малореченское под Алуштой. С детства ее окружала музыка: мать преподавала в музыкальной школе, а отец был дирижером по образованию.
С детства Джамала проявляла интерес к музыке. Уже в 9 лет она записала 12 песен в жанре крымскотатарских народных и детских композиций. Музыкальное образование Джамалы началось в Симферопольском музыкальном училище, а затем продолжилось в Национальной музыкальной академии. Еще во время учебы она активно участвовала в конкурсах, получая многочисленные награды.
«Новая волна» и «Евровидение»
После учебы певица попробовала себя в оперном стиле, а затем приняла участие в конкурсе «Новая волна» под псевдонимом Jamala. Это сокращение от ее фамилии явилось сценическим именем.
В 2016 году Джамала победила на «Евровидении» с песней «1944», рассказывающей о депортации крымскотатарского народа. Ее выступление получило 534 балла, а сама певица вскоре после этого получила звание Народной артистки Украины.
Общественная деятельность и поддержка Украины
Еще до полномасштабного вторжения Джамала была известна своей активной позицией: она поддерживала украинские традиции, выступала в защиту женщин, детей и животных.
После 24 февраля 2022 года певица решительно осудила агрессию россии. Она проживает в Киеве, приобщается к финансовым сборам на нужды ВСУ и проводит благотворительные концерты в поддержку Украины.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Джамала показала отдых с детьми.215
