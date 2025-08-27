41.18 / 41.58 47.77 / 48.33
Шоу-бизнес

Популярная певица снимается в кино в главной роли

15:04 27 августа 2025
Алина Гросу

Популярная певица и актриса Алина Гросу, рассекретившая имя своего второго мужа, впервые за время большой войны появится в кино. Алина снимается в романтической комедии «Голос сердца», где играет одну из главных ролей. Для работы над лентой Гросу приехала из Америки, где уже давно живет. Съемки фильма будут проходить в окрестностях Киева.

Известно, что работа над проектом началась еще в конце 2021 года, но была приостановлена из-за полномасштабного вторжения. В 2025 году команда вернулась к съемкам. Алина играет харизматичную артистку и продюсера талант-шоу.

Алина играет в фильме харизматичную артистку и продюсера талант-шоу

— Мне нравится эта героиня своей многогранностью, — сказала Гросу, презентуя работу. — Она меняется, проходит путь от закрытой, недостижимой звезды до женщины, которая снова доверяет любви и своим чувствам. Надеюсь, зрители увидят в ней живого человека, даже в ее слабые моменты.

Партнеры актрисы на съемочной площадке: Артур Логай, Алексей Нагрудный, Клавдия Дрозд и Арина Трегуб. Режиссер фильма — Алина Чеботарева.

Напомним, в последние годы Алина Гросу живет в Лос-Анджелесе, где учится и снимается в кино.

