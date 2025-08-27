- 09:39 «россия выбирает баллистику, а не стол переговоров. Это значит, что россия до сих пор не боится последствий»: Зеленский отреагировал на удар по Киеву
- 08:49 Россияне мощно атаковали Киев ракетами и дронами: много раненых, есть жертвы, город в огне
- 08:17 Козерогам — новые финансовые возможности, Водолеям — судьбоносные вызовы, а Овнам — новый этап в отношениях: гороскоп на 28 августа
- 27.08 22:27 Как есть кукурузу по этикету: есть ошибка, которую люди совершают очень часто
- 27.08 22:00 Печенье для стройности: без сахара, белой муки, масла, сливок и молока
- 27.08 21:31 Черный силуэт скорби: известная певица впервые появилась на публике после смерти мужа
- 27.08 21:02 Скандинавская диета покоряет мир: что нужно есть, чтобы получить фигуру мечты
- 27.08 20:45 «Чтобы быстро приготовить вкусный завтрак, надо знать некоторые секреты», — кулинар Оксана Вознюк
- 27.08 20:34 Защищал Украину 10 лет: в Луганской области погиб адвокат с Черниговщины
- 27.08 20:06 Американский яблочный пирог: очень вкусный десерт, который довольно быстро готовится
- 27.08 19:46 Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025
- 27.08 19:44 россия осваивает новый тип беспилотника, который невозможно глушить: что о нем известно
Популярная певица снимается в кино в главной роли
Популярная певица и актриса Алина Гросу, рассекретившая имя своего второго мужа, впервые за время большой войны появится в кино. Алина снимается в романтической комедии «Голос сердца», где играет одну из главных ролей. Для работы над лентой Гросу приехала из Америки, где уже давно живет. Съемки фильма будут проходить в окрестностях Киева.
Известно, что работа над проектом началась еще в конце 2021 года, но была приостановлена из-за полномасштабного вторжения. В 2025 году команда вернулась к съемкам. Алина играет харизматичную артистку и продюсера талант-шоу.
— Мне нравится эта героиня своей многогранностью, — сказала Гросу, презентуя работу. — Она меняется, проходит путь от закрытой, недостижимой звезды до женщины, которая снова доверяет любви и своим чувствам. Надеюсь, зрители увидят в ней живого человека, даже в ее слабые моменты.
Партнеры актрисы на съемочной площадке: Артур Логай, Алексей Нагрудный, Клавдия Дрозд и Арина Трегуб. Режиссер фильма — Алина Чеботарева.
Напомним, в последние годы Алина Гросу живет в Лос-Анджелесе, где учится и снимается в кино.293
Набирал в лесу песок для домашних нужд и нашел тысячелетний клад: на выставке в Киеве впервые показывают эту уникальную находку