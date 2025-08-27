Украинка Магучих в невероятном суперфинале стала вице-чемпионкой «Бриллиантовой лиги"-2025 (видео)

В среду, 27 августа, перед оперным театром в швейцарском Цюрихе состоялся суперфинал самых престижных коммерческих соревнований по легкой атлетике — «Бриллиантовой лиги», в котором Украину в прыжках в высоту представляли олимпийская чемпионка Ярослава Магучих и еще одна красавица Юлия Левченко (всего на старт вышли шесть лучших атлеток сезона).

После трех триумфов подряд — в 2022-м в швейцарском Цюрихе, в 2023-м в американском Юджине и в 2024-м в бельгийском Брюсселе — Магучих, побившей мировой рекорд 37-летней давности, на сей раз не хватило для победы всего-ничего.

Уже по традиции 23-летняя красавица из Днепра вела борьбу за «золото» со своей главной соперницей, вице-чемпионкой Олимпиады в Париже австралийкой Николой Олислагерс. В отличие от соперницы, которая высоты 191, 194, 197, 200, 202 и 204 см (личный рекорд!) взяла с первой попытки, украинская прыгунья преодолела планку на уровне 202 см лишь со второго прыжка. Ярослава рискнула и перенесла все три попытки с 204 см на высоту 206 см, но, как и Олислагерс, не смогла покорить планку, став вице-чемпионкой суперфинала. Чемпионский титул принес австралийке 30 тысяч долларов, Ярослава заработала 12 тысяч

«Бронза» с личным рекордом и рекордом Великобритании (200 см) досталась Морган Лейк, пополнившей свой банковский счет на 7 тысяч долларов. Такую же высоту преодолела (впервые за пять лет!) украинка Юлия Левченко, но она, к сожалению, не смогла зацепиться за медаль по числу попыток, хотя заработала 4 тысячи долларов.

Отметим, что до тройного успеха Ярославы Магучих в 2022—2024 годах триумфаторами «Бриллиантовой лиги» становились лишь трое спортсменов из Украины. В 2011-м победу в тройном прыжке добыла Ольга Саладуха, а Богдан Бондаренко (в 2013-м) и Андрей Проценко (в 2019-м) брали трофеи в прыжках в высоту.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ярослава Магучих потратила миллионы из олимпийских призовых на помощь животным и украинским воинам.

Фото X Diamond League



