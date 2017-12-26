В Луцке задержали вора, ограбившего аптеку с маленьким сынишкой на плечах

Это ЧП, как рассказали «ФАКТАМ» в Управлении полиции охраны в Волынской области, произошло в аптеке, расположенной в центре Луцка на проспекте Воли. По словам ее сотрудницы, она только открыла аптеку, когда в помещение зашел мужчина с маленьким сынишкой на плечах. Женщина оставила у кассового аппарата 600 гривен и отвлеклась на секунду. Когда же повернулась, то ни денег, ни посетителей уже не было. Перепуганная провизор бросилась за мужчиной, но тот перебежал через проспект и скрылся во дворах. Тогда аптекарша вернулась назад и нажала «тревожную кнопку».

«Прибывший на место вызова наряд полиции охраны начал прочесывать прилегающую к аптеке территорию. За несколько улиц от центрального проспекта правоохранители увидели и задержали похожего на злоумышленника мужчину с маленьким ребенком на плечах. Именно он оказался грабителем, которого не только опознала провизор, но и зафиксировала камера видеонаблюдения. Да и сам 33-летний задержанный не стал отпираться и сознался в содеянном», — говорят в полиции охраны Волыни.

Оказалось, что задержанный мужчина вел своего сына в садик и по дороге зашел в аптеку. Увидев крупную сумму денег, лежащую на прилавке у кассы, он и решил поживиться.

После того как задержанный отец в сопровождении правоохранителей завел ребенка в дошкольное детское учреждение, его самого доставили в отделение полиции. Уже там выяснилось, что горе-отец ранее имел проблемы с законом и успел побывать в местах лишения свободы.

По факту нового преступления было начато уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Грабеж», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Напомним, ранее херсонские полицейские задержали бандитов, отобравших у 87-летней бабушки 400 тысяч гривен.