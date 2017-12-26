Украина обеспечит освобожденных заложников медицинской помощью, - Порошенко (видео)

Президент Украины Петр Порошенко встретился с родными заложников террористов на Донбассе накануне их обмена. Информация об этом обнародована на официальном портале главы государства.

Порошенко заверил, что государство было готово каждый день из этих трех лет делать все возможное для того, чтобы граждане Украины вернулись к своим родным.

Он также пообещал, что каждому из освобожденных будет оказана надлежащая медицинская помощь.

«Я дал указание обеспечить каждому, кого мы возвращаем, соответствующее медицинское сопровождение и медицинскую помощь», — сказал Порошенко.

По его словам, он обратился к правительству с предложением о предоставлении освобожденным украинцам и их семьям материальной помощи для облегчения адаптации.

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба обеспечит проезд, проживание и размещение родных освобожденных украинских заложников на период ожидания их возврата.

Напомним, на завтра запланирован обмен украинских заложников на осужденных в Украине сепаратистов по формуле «306 на 74».