Захарченко сообщил, во сколько начнется обмен пленными

Сепаратистские СМИ пишут, что гауляйтер подписал «указ» «о помиловании удерживаемых в республике лиц, подлежащих предстоящему обмену с украинской стороной».

Если все пойдет по плану, все эти люди уже завтра смогут оказаться на подконтрольной территории. Известно, что формула обмена, о которой договорились в Минске, — «306 на 74».

Еще главарь боевиков «ДНР» добавил, что, согласно предварительным договоренностям, процедура обмена пленными начнется в 13:00. По его словам, ожидается, что при обмене будут присутствовать представители Московского патриархата.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Порошенко поручил подготовить для освобожденных из плена депутатские палаты в больницах, чтобы те могли пройти медицинскую и психологическую реабилитацию.