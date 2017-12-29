Кто сегодня готовит врачей завтрашнего дня

В течение последних трех лет в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца внедряются новые формы обучения будущих врачей, приобретается самое современное оборудование, расширяются международные связи

Главное умение педагога — научить учиться. Но сегодня, когда медицина стремительно развивается, чтобы выполнить эту задачу, важно обеспечить вуз всем необходимым для успешной учебы. Например, приобрести чувствительные фантомы, на которых даже первокурсник сможет приобретать навыки оказания первой помощи пациенту -- провести сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение, сделать инъекцию. Необходимо организовать обучение английскому языку таким образом, чтобы студент мог сам «добывать» новейшую информацию по интересующей его научной теме из первоисточника.

Кому-то такой организационный процесс может показаться простым. На самом деле двигаться вперед, поднимать планку в обучении студентов, формировать новые отношения «студент-преподаватель» можно лишь в том случае, если ректору удается сформировать коллектив единомышленников. О том, чего удалось достичь и что еще в планах вуза, рассказали руководители некоторых подразделений Национального медицинского университета имени А. А Богомольца, которым руководит Екатерина Амосова.

Андрей Динец, начальник научно-исследовательской части:

-- Как среди студентов и преподавателей медицинского вуза найти самых талантливых и поддержать их? Такая задача была поставлена перед нашим подразделением, которое занимается администрированием научной деятельности студентов, а также «взрослой» наукой. В 2015 году по инициативе ректора Екатерины Амосовой, проректора по научной работе Татьяны Черенько и Андрея Копчака (сейчас он руководит работой Стоматологического центра НМУ) произошла реорганизация: была создана научно-исследовательская часть, которая стала платформой, объединяющей абсолютно все процессы, связанные с научной деятельностью нашего университета. Новое подразделение получило больше полномочий и более эффективно выполняет поставленные задачи.

В 2017 году университету удалось получить значительное финансирование науки. Из Государственного бюджета: на проведение 13-ти научно-исследовательских работ (НИР) было получено около трех миллионов гривен. Эти средства были выделены на актуальные фундаментальные и прикладные научно-исследовательские работы, которые касаются онкологических заболеваний, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, и других патологий. Всего в университет выполняется больше 200 НИР. По количеству научно-исследовательских работ Национальный медуниверситет занимает лидирующие позиции среди медицинских вузов Украины.

Но делать науку без современного оборудования невозможно. Ежегодно по инициативе ректора Екатерины Амосовой университет тратит миллионы гривен на улучшение материально-технической базы научно-исследовательского сектора. Речь идет о приобретении за средства университета 3D-принтера, работающего в Стоматологическом центре, аппарата для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени, современного хроматографа для проведения тандемной масс-спектрометрии. На новом оборудовании выполняют как клинические, так и научно-исследовательские задачи.

Отдельно следует отметить значительно внимание к студенческой науке. Задача отдела научной работы студентов — выявление талантливой студенческой молодежи и начало формирования личности ученого еще в студенческие годы. До сих пор университетские кружки были больше ориентированы на приобретение клинического опыта, а теперь важное место занимает научная работа. И это направление поощряется: на проведение научных исследований студенческим коллективам выделяются гранты. В 2015 году их было три по 30 тысяч гривен, а в этом году победителями стали два студенческих коллектива, которые получили по 45 тысяч гривен на проведение исследований в области туберкулеза и хирургии. Денежные вознаграждения от университета получили и победители всеукраинских олимпиад, а также сотрудников кафедр, которые готовили этих студентов. В 2017 году НМУ стал лидером среди медицинских университетов и факультетов по количеству призовых мест во втором туре всеукраинской олимпиады.

Меняются отношения между администрацией и студентами: они стали более открытыми. Студенты знают и отстаивают свои права. А лучшая форма для решения всех проблем — диалог, к которому всегда готовы все стороны.

Серьезная тема, которая уделяется значительно внимание — академическая добросовестность, направленная против академического плагиата — недобросовестного использования чужого интеллектуального труда. Этими вопросами в университете занимается Комиссия по вопросам биоэтической экспертизы и этики научных исследований. У нас применяется программное обеспечение StrikePlagiarism, благодаря которому можно сравнивать академические тексты на украинском, русском, английском и некоторых других языках. Университет приобрел лицензированное статистическое программное обеспечение. Это значимый шаг в профилактике плагиата и внедрении академической добросовестности.

С 2014 года значительно выросло число публикаций ученых НМУ, что индексируется научнометрической базой Scopus. Эта база собирает информацию по всему миру, и если публикации индексируются в этой базе, значит, они отвечают высоким требованиям. В 2014 году количество таких статей было 33, теперь выросло в два раза и составило 63.

Также хочу сказать, что наш университет активно участвует в совместных проектах с международными научными учреждениями. Нашим постоянным партнером является Каролинский Институт в Швеции. С этим лидером медицинских исследований, в котором, кстати, заседает Комитет по присуждению Нобелевской премии по медицине или физиологии, в этом году был подписан договор о сотрудничестве. Активно проводятся проекты по эпидемиологии, хирургии, публикуются результаты этих совместных проектов в авторитетных научных изданиях.

Сотрудничаем мы и с Калифорнийским университетом в США — ведущие лекторы проводят открытые лекции в нашем университете, ведутся переговоры о совместных научных исследованиях.

Елена Стеченко, проректор по научно-педагогической работе НМУ

-- Очень важно, чтобы врачи, которых мы выпускаем, были не только знающими, но главное — могли предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь. По этому показателю оценивается качество подготовки студентов. Вторая задача — создать рабочие места для их трудоустройства. Сейчас в стране есть мощные программы развития медицинской отрасли, есть намерение поднять на новый уровень сельскую медицину. Надеемся, что наши выпускники приложат усилия к реализация этих программ.

Мы входим в цивилизованный мир. Поэтому должны готовить высококлассных врачей. Для этого они должны учиться, иметь доступ к современным качественным учебникам, владеть английским языком, чтобы в любой момент найти необходимую информацию. Они должны знать и использовать международные протоколы оказания медицинской помощи. Вот этому мы учим студентов. Такая работа -- внедрение международных стандартов качества в учебный процесс -- была начата с приходом на должность ректора Екатерины Амосовой. Сейчас на всех кафедрах проходит серия тренингов «Современная лекция». Студенты меняются, пришло новое поколение, поэтому должны меняться и подходы к преподаванию. В частности, мы широко задействуем в учебном процессе свой сайт, размещая там важную для студентов информацию.

Летом студенты третьего курса впервые сдавали Объективный структурированный клинический экзамен. Каждый должен был пройти 12 так называемых «станций» -- осмотреть хирургического и терапевтического пациента, на манекене провести сердечно-легочную реанимацию, сделать инъекции. Чтобы студенты могли хорошо подготовиться, мы сняли и выложили на сайт видеоматериалы. По откликам многих, такой экзамен принес им большую пользу. Это подтвердили опросы, проводящиеся среди студентов, благодаря которым можно усовершенствовать этот экзамен. Сейчас мы работаем совсем по-другому!

Одно из интересных нововведений этого года — курс, во время которого студенты учатся общаться с пациентами, членами их семей, общению с коллегами. Для работы в команде это крайне необходимо. Такой экспериментальный курс разработан на кафедре психосоматической медицины и психотерапии профессора Олега Чабана. В планах — курсы лидерства. Ведь врач должен быть не только профессионально грамотным, но и иметь социальные, коммуникативные навыки, развивать организаторские способности.

С 2014 года для лучшего изучения английского языка работает разговорный кружок English speaking club. В этом году заработал стоматологический англоязычный клуб, в котором участвуют и студенты, и преподаватели.

В 2017 году мы прошли лицензирование и уже начали готовить две группы бакалавров по новой для нашего университета специальности «Физическая терапия, эрготерапия». Так расширяется спектр наших образовательных услуг. Если раньше мы принимали выпускников медицинских колледжей на специальности «Медицина» и «Стоматология» на первый курс, то сейчас они могут на конкурсной основе поступать сразу на второй.

С приходом на должность Екатерины Амосовой университет поставил цель равняться на лучшие мировые образцы. Была введена система управления качеством по предоставлению услуг в области образования по международным стандартам ISO, и в 2015 мы получили соответствующий сертификат. А уже в 2016 году расширили сферу сертификации на научные исследования и оказание лечебно-консультативных услуг.

Олеся Линовицкая, проректор по международным связям и научно-педагогической работе:

-- В 2017 году наш медуниверситет посетили 35 зарубежных профессоров, преподавателей, практикующих врачей, которые прочли лекции, провели воркшопы для студентов и преподавателей.

Многие сотрудники университета побывали в командировках и на стажировках за рубежом. В частности, 135 человек (профессоров, доцентов, ассистентов, других сотрудников участвовали в международных конференциях, 38 побывали на стажировках за рубежом.

В международных программах студенческих обменов в 2017 году приняли участие лучшие студенты. Они посетили 73 зарубежные конференции. На зарубежных стажировках побывали 83 студента, это количество значительно возросло за последние три года.

Татьяна Черенько, проректор по научной работе:

-- Мы стараемся отойти от практики, когда студент пассивно участвует в «исполнении» научной работы. Хотим, чтобы за баллами стояла реальная работа. Мы обновили Положение о студенческом кружке и прописали там такую составляющую, как обучение навыкам самостоятельного выполнения научной работы. Таким образом, мы шаг за шагом формируем будущего ученого. Надеемся, что у студента будут основания и навыки для того, чтобы он сознательно подходил к решению интересной научной проблемы, мог доказать ее важность. Это очень важный аспект, поэтому со временем мы планируем организовать конкурс на лучший студенческий кружок и таким образом стимулировать и студентов, и их руководителей, в том числе и поощрять материально.

Екатерина Амосова при поддержке руководства НМУ в этом году стала инициатором конкурса на лучшую диссертацию. Также опробована технология интерактивной защиты — когда один из исполнителей не мог присутствовать, то он защищал диссертацию онлайн. Это существенно повысило мотивацию к научной работе. А ведь этого мы и добиваемся.