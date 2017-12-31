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Под Львовом перевернулась маршрутка. Восемь человек пострадало

Под Львовом перевернулась маршрутка. Восемь человек пострадали

Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

31.12.2017 12:50 249

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Крупная дорожная авария произошла сегодня, 31 декабря, на объездной дороге под Львовом возле села Воля Высоцкая Жовковского района.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области, 35-летний водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, который направлялся из Польши в Тернополь, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

В ДТП пострадало семь пассажиров и водитель автобуса. С травмами различной тяжести пять пострадавших были доставлены в Жовковскую центральную районную больницу, еще трое госпитализированы во львовские больницы. Правоохранители устанавливают причины аварии.

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