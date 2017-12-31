Под Львовом перевернулась маршрутка. Восемь человек пострадали

Крупная дорожная авария произошла сегодня, 31 декабря, на объездной дороге под Львовом возле села Воля Высоцкая Жовковского района.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции во Львовской области, 35-летний водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, который направлялся из Польши в Тернополь, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

В ДТП пострадало семь пассажиров и водитель автобуса. С травмами различной тяжести пять пострадавших были доставлены в Жовковскую центральную районную больницу, еще трое госпитализированы во львовские больницы. Правоохранители устанавливают причины аварии.