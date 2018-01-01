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Мишель Нострадамус

Предсказания Нострадамуса на 2018-й год: третья мировая война, природные катаклизмы и увеличение продолжительности жизни до 200 лет

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

01.01.2018 10:22 1079

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Британское издание Express.co.uk опубликовало предсказания на 2018-й год от знаменитого французского врача, астролога и прорицателя Мишеля Нострадамуса, жившего в период с 1503 по 1566 год и предвидевшего, как полагают, приход к власти Наполеона и Гитлера, а также теракт в США 11 сентября 2001 года.

Наступивший год, согласно толкованиям его пророчеств, обещает быть нелегким и даже одним из худших в истории человечества.

1. Начало третьей мировой войны. Нострадамус писал: «Большая война начнется во Франции и вся Европы подвергнется нападению. Война будет долгой и ужасной для всех. В конце концов наступит мир, но немногие смогут им насладиться». «Война начнется между двумя великими мировыми силами и продлится 27 лет», — писал также провидец. Некоторые комментаторы Нострадамуса считают, что двумя этими силами станут объединившиеся Россия, Китай и Северная Корея, которые выступят против США.

2. Большое извержение вулкана Везувий возле Неаполя. По прогнозу Нострадамуса, вулкан будет «сотрясать землю каждый пять минут» и не менее шести тысяч человек погибнут: повторится катастрофа древнеримского город Помпеи, погребенный под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия 24 августа 79 года.

3. Ужасное землетрясение. Оно произойдет на западе США. «Его мощь будет ощущаться в странах по всему миру», — предупреждает Нострадамус. Ученые, кстати, отмечают сейчас повышенную сейсмическую активность в так называемой зоне субдукции Каскадия, где тектоническая плита Хуан де Фука встречает североамериканскую тектоническую плиту, расположенная вдоль западного побережья США и Канады от острова Ванкувер до Северной Калифорнии.

4. Удар кометы или астероида. НАСА, правда, утверждает, что в ближайшие лет сто подобная катастрофа нашей планете грозить не должна.

5. Экономический коллапс. Он должен произойти, как следствие мировой войны и многочисленных природных катастроф.

6. Люди смогут жить до 200 лет. Пожалуй, единственная хорошая новость от Ностардамуса. По его мнению прогресс в медицине позволит увеличить продолжительность жизни человека. И к концу 2018 года 80-летние смогут выглядеть и чувствовать себя, как 50-летние.

В числе прочих предсказаний: люди также смогут разговаривать с животными, в результате глобального потепления будет много лесных пожаров, а для того, чтобы заводить детей, будущим родителям придется приобретать лицензию.

Специалисты призывают не слишком близко к сердцу принимать пророчества. Так, ранее начало мировой войны, предсказанной Нострадамусаом, прогнозировали на 1999 год. Однако отмечается, что многие из этих предупреждений вполне применимы к нашему современному миру.

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