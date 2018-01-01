Пропавшую сестру жертвы резонансного ДТП нашли мертвой

Ирину Ноздровскую, которую в Киеве искали два дня, нашли мертвой. Об этом «ФАКТАМ» сообщил журналист, который хорошо знает семью погибшей, Владимир Тимофийчук.

- Только что тело Иры обнаружили в реке возле ее села Демидов, — сообщил «ФАКТАМ» Владимир Тимофийчук. — Нашел местный житель. Иру уже опознали. Мы до последнего надеялись, что она жива…

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Ирина Ноздровская исчезла вечером 29 декабря. Ирина — родная сестра погибшей в ДТП два года назад Светланы Сапатинской, которую сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского районного суда. Ирина добилась наказания для убийцы своей сестры и на днях сделала все для того, чтобы виновник аварии не попал под закон «Об амнистии». А через полтора дня исчезла. Ирине неоднократно угрожали родственники убийцы ее сестры.