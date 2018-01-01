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Ирина Ноздровская

Друзья погибшей накануне Ирины Ноздровской проведут митинг под окнами полиции

Инф. «ФАКТОВ»

01.01.2018 20:30 868

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В Киеве 2 декабря пройдет акция с требованием найти убийц активистки и правозащитника Ирины Ноздровской. Митинг состоится воле областного управления полиции, а участие в нем примут друзья и знакомые погибшей.

«Завтра, 02.01.2018, в 12.00 собираемся возле областного управления полиции Киевской области по адресу: ул. Владимирская, 15, с требованием привлечь все силы к поиску убийцы или убийц Ирины Ноздровской, а также с требованием предоставить охрану дочери Ирины Анастасии, так как ей тоже неоднократно угрожали», — написал на своей странице в Facebook активист и бывший доброволец батальона «Сич» Михаил Ковальчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тело Ирины Ноздровской сегодня утром нашли в реке в селе Демидов Киевской области. В полиции открыли производство по статье «Умышленное убийство». Полиция уже выяснила, кто в последнее время угрожал погибшей.

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