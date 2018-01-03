У самых многодетных родителей Великобритании двадцать родных детей (фото, видео)

В съемках популярной телепрограммы This Morning на британском канале ITV приняла участие самая многодетная семья Великобритании. У 46-летнего пекаря Ноэла Редфорда и его 42-летней жены Сью из графства Ланкашир двадцать родных детей: 11 сыновей и девять дочерей. Это 28-летний Крис, 23-летняя Софи, 22-летняя Хлое, 20-летний Джек, 18-летний Дэниел, 16-летние двойняшки Люк и Милли, 14-летняя Кэти, 13-летний Джеймс, 12-летняя Элли, 12-летняя Эйми, 10-летний Джош, восьмилетний Макс, семилетняя Тилли, пятилетний Оскар, четырехлетний Каспер, двухлетняя Холли, 16-месячная Фиби и трехмесячный Арчи. Кроме того, у них был сын Альфи, которого Сью потеряла на 23-й неделе беременности.

Арчи, двадцатый ребенок, родился в сентябре 2017 года. Мистер и миссис Редфорд говорят, что он уже точно будет последним.

Будущие супруги познакомились, когда Сью было всего семь лет. И Ноэл, и Сью росли, кстати, в приемных семьях. Своего первого ребенка, Криса, Сью родила в 14. Несмотря на юный возраст матери, пара решила оставить ребенка и не отдавать его на усыновление. Вскоре влюбленные официально поженились. Второго ребенка Сью родила в 17 лет. Женщина говорит, что после каждых родов для нее не составляло никакого труда вернуться в прежнюю физическую форму, так как она все время занята по хозяйству.

Сью и Ноэл не только родители, но уже и дедушка с бабушкой, поскольку у Софи уже есть собственный ребенок.

Ноэл, владеющий собственной пекарней, зарабатывает 50 тысяч фунтов в год (около 67 тысяч долларов). На еду семья довольно экономно тратит около 300 фунтов (почти 410 долларов) в неделю, закупая мясо и бакалею оптом со скидкой. Каждый день на завтрак они съедают три большие коробки злаковых хлопьев, выпивают три литра сока и почти четыре литра молока. Завтракать детям приходится в две смены.

Сью загружает стиральную машину грязным бельем девять раз в день. Ежемесячно семья расходует 30 бутылок геля для стирки. И ежедневно — четыре рулона туалетной бумаги.

Старшие дочери и сыновья помогают родителям по хозяйству.

Телезрители остались в восторге от того, как спокойно и воспитанно вели себя дети перед камерами.

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На фото — семья из 23 человек (включая внука) и двое телеведущих

Ноэл и Сью росли в приемных семьях