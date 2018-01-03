В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение

В Закарпатской области на вечер 3 января и ночь 4 января объявлено штормовое предупреждение: в горной части региона ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, изморозь. Ветер в горах усилится до 15−20 м/с. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по метеорологии.

Сложной погода будет для водителей: на горных дорогах ожидается гололедица, а на перевалах — снежные заносы. Видимость при осадках снизится до 1−2 км, а при сильных осадках и тумане — до 200−500 м.

Напомним, 4 января в Ивано-Франковской и Закарпатской областях останется высоким уровень лавинной опасности.