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горы

В Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение

Инф. «ФАКТОВ»

03.01.2018 21:50 203

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В Закарпатской области на вечер 3 января и ночь 4 января объявлено штормовое предупреждение: в горной части региона ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, изморозь. Ветер в горах усилится до 15−20 м/с. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по метеорологии.

Сложной погода будет для водителей: на горных дорогах ожидается гололедица, а на перевалах — снежные заносы. Видимость при осадках снизится до 1−2 км, а при сильных осадках и тумане — до 200−500 м.

Напомним, 4 января в Ивано-Франковской и Закарпатской областях останется высоким уровень лавинной опасности.

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