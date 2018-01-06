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В Украине появился самый дешевый автомобиль мира

В Украине появился самый дешевый автомобиль мира

Инф. «ФАКТОВ»

06.01.2018 17:27 1994

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В Украину для сертификации уже прибыли самые дешевые в мире автомобили индийской марки Bajaj. Формально, Bajaj Qute — это даже не автомобиль, а квадроцикл с закрытым кузовом и 4-мя местами.

Длина Qute — 2,75 м, ширина — 1,3 м, а высота — 1,65 м. Машина оснащена одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 13,5 л.с. Максимальная скорость — 70 км/ч. Масса — 399 кг. Расход топлива примерно 3 л/100 км. Коробкой передач служит пятиступенчатая «секвенталка».

Есть у Bajaj Qute и багажник на 44 л, сзади за сидением также есть небольшой отсек. Qute оборудован замками дверей, ремнями безопасности пассажиров и водителя. Кузов — стальной монокок. Кондиционера нет, только вентилятор.

Напомним, Lanos утратил первое место на рынке подержанных авто в Украине.

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