Lanos утратил первое место на рынке подержанных авто в Украине

Автомобиль Daewoo Lanos по итогам 2017 года утратила позицию самого продаваемого авто на вторичном рынке в Украине и заняла второе место в рейтинге издания AUTO-Consulting.

Самым же продаваемым стал VW Passat. Третье место по популярности на вторичном рынке заняла Skoda Octavia.

Если же говорить о рынке новых импортных авто, то лидером украинского авторынка в 2017 году в очередной раз стала Toyota. На втором и третьем месте по итогам года оказались автомобили Renault и Volkswagen соответственно.

Эксперты авторынка отмечают большое влияние на рынок массового ввоза в Украину автомобилей на еврономерах, так называемых «евроблях», представители которых в сентябре подписали меморандум о взаимопонимании с председателем комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной о разработке законопроекта о постановке данных авто на легальный учет.

Перед этим под стенами Верховной Рады прошли митинги владельцев нерастаможенных автомобилей, организованные общественной организацией «Авто Евро Сила». Основной целью акции было давление на власти с целью решить проблему использования в Украине машин с еврономерами.

