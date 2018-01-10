Умер знаменитый вратарь «Ливерпуля» по прозвищу Летающая Свинья (видео)
Бывшему голкиперу сборной Шотландии Томми Лоуренсу было 77 лет
В среду, 10 января, в возрасте 77 лет умер знаменитый вратарь английского «Ливерпуля» и сборной Шотландии по футболу Томми Лоуренс.
С 1957-го по 1971 год голкипер по прозвищу Летающая Свинья (так его ласково называли болельщики из-за способностей совершать невероятные сэйвы, несмотря на внушительную комплекцию) провел за земляков «Битлз» 390 матчей, дважды став в их составе чемпионом Англии и один раз завоевав Кубок страны. Лоуренс был ключевым исполнителем легендарной команды Билла Шенкли 1960-х годов (за шесть сезонов между 1963-м и 1969 годами голкипер пропустил в чемпионате Англии всего четыре матча). Он также трижды надевал вратарский свитер сборной Шотландии.
Кстати, несколько лет произошел забавный случай (смотрите видео). Репортер канала BBC Стюарт Флиндерс в преддверии мерсисайдского дерби («Эвертон» — «Ливерпуль») вышел на улицы Ливерпуля, чтобы поспрашивать у людей преклонного возраста, помнят ли они что-либо о знаменитом поединке непримиримых соперников образца 1967 года. И одно из интервью с прохожим выдалось на удивление любопытным.
Флиндерс: «Предполагаю, вы должны помнить мерсисайдское дерби 1967 года на стадионе „Гудисон Парк“? Его тогда еще показали на большом экране на арене „Энфилд“ параллельно. Припоминаете?»
Прохожий: «Все верно! Да, я прекрасно помню тот матч. Потому что я был голкипером „Ливерпуля“ в нем. Это был отличный поединок: Алан Болл тогда забил победный мяч».
Как вы уже поняли, прохожий оказался вовсе не обычным зевакой, а бывшим вратарем «Ливерпуля» Томми Лоуренсом. Удивительный случай…
Напомню, что ранее футболист сборной Гондураса, выступавший на ЧМ-2014, Хуан Карлос Гарсия умер в возрасте 29 лет.
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