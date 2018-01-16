Ким Кардашьян сообщила о том, что у нее родилась дочь

Во вторник, 16 января, Ким Кардашьян поделилась в Instagram радостной новостью с миллионами своих поклонников.

«Канье и я рады сообщить о появлении на свет нашей здоровой, прекрасной девочки. Мы безмерно благодарны суррогатной матери, которая воплотила нашу мечту», — написала звезда реалити-шоу и фотомодель.

Теперь в семье Ким и известного певца Канье Уэста трое детей. У знаменитостей уже есть четырехлетняя дочь Норт и двухлетний сын Сейнт. Их Кардашьян рожала сама. Однако обе беременности и роды были настолько тяжелыми и сложными, что врачи рекомендовали супругам больше не рисковать. И тогда Ким и Канье решили обратиться к услугам суррогатной матери.

Имя женщины хранится в секрете. Известно, что Кардашьян и Уэст платили ей ежемесячно по 4 с половиной тысячи долларов.

Как уже сообщали fakty.ua, Ким в ожидании рождения дочери потратила на покупки для будущего ребенка свыше 550 тысяч долларов.