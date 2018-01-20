В США приостановлена на неопределенный срок работа правительства и всех госучреждений

Ровно в полночь 20 января временно приостановили свою работы все федеральные учреждения и ведомства США (в 07.00 по киевскому времени). Прекращение работы федерального правительства или «шатдаун» означает, что в Америке не функционируют все госучреждения, кроме экстренных служб: национальной безопасности, почты, контроля за воздушным пространством, медицинских стационаров, скорой помощи, помощи при стихийных бедствиях, тюрем и электроэнергетики.

Тысячи государственных служащих отправлены в неоплачиваемый отпуск. Не могут принять посетителей государственные музеи, библиотеки, национальные парки.

В последний раз «шатдаун» произошел в 2013 году при Бараке Обаме. Тогда он продолжался 16 дней.

Причина во всех подобных случаях одна — Конгрессу США не удалось утвердить документ о временном финансировании федерального правительства. Нынешний проект временного бюджета — уже четвертый по счету. Последняя резолюция была принята в конце декабря 2017 года, и срок ее действия истек в полночь 20 января.

По иронии судьбы это произошло ровно в первую годовщину инаугурации Дональда Трампа.

Новый законопроект был одобрен Палатой представителей (нижняя палата Конгресса США), однако не прошел в Сенате. Белому дому было необходимо заручиться поддержкой 60 сенаторов из 100. Не хватило всего два-три голоса.

«Выглядит нехорошо для наших великих обороны и безопасности на очень опасной Южной границе», — так прокомментировал Трамп ситуацию у себя в Twitter. По всей видимости, президент имеет в виду границу с Мексикой, где он намерен построить стену, чтобы положить конец торговле наркотиками, а также перекрыть маршруты для нелегалов. Накануне Трамп назвал Мексику самой опасной страной для США.

Почему не смогли договориться республиканцы и демократы в Сенате? Демократы использовали возможность надавить на Белый дом в важнейшем вопросе — принятии федерального бюджета на текущий финансовый год. Конгресс США не может утвердить этот документ с октября 2017 года.

Демократы не согласны с республиканцами по двум пунктам — увеличение расходов Пентагона и отсутствие в проекте бюджета мер по защите от депортации 700 тысяч нелегальных мигрантов, въехавших в США несовершеннолетними. Этих людей американские СМИ называют «мечтателями». При Бараке Обаме им присваивался временный легальный статус, и они могли спокойно работать и учиться, не боясь депортации. В сентябре 2017 года Трамп свернул эту федеральную программу. Демократы добиваются ее возобновления.