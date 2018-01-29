Месси рассказал об отношениях с Криштиану Роналду

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в интервью Tribal Football рассказал об отношениях с лидером мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Дружба — это то, что строится годами, — заявил 30-летний аргентинец. — У меня нет никаких отношений с Роналду. Мы видимся лишь на церемониях награждения. Тогда и беседуем друг с другом. Все в порядке, но наши пути не часто пересекаются».

Как известно, совсем недавно Криштиану Роналду в шутку назвал коллегу из «Барселоны» плохим игроком. Перед одним из чемпионата Испании мальчик, сопровождавший футболиста на поле, сказал португальцу: «Для меня ты лучший в мире, а Месси…» Нападающий сам решил закончить фразу, добавив: «А Месси — плохой футболист».

Напомню, что с 2008 года только Криштиану Роналду и Лионель Месси завоевывали награду лучшему футболисту планеты — «Золотой мяч». У обоих игроков по пять трофеев.

В текущем сезоне у 30-летнего аргентинца 29 мячей в 33 поединках за «Барселону» во всех турнирах, а 32-летний португалец забил 20 мячей в 26 играх.

Ранее fakty.ua сообщали, что Лионель Месси установил очередной рекорд чемпионата Испании.