Михаил Корниенко: «В Германии в 1930-х годах начиналось все так же: маски, факельные шествия»

Бывший руководитель МВД рассказал «ФАКТАМ», какие опасности влечет появление в нашей стране «Национальных дружин», которые недавно присягнули народу Украины

Шестьсот крепких и решительно настроенных мужчин в камуфляжной форме чеканным шагом идут по Крещатику. Многие из них скрывают лица под балаклавами. Вот они присягают народу Украины и клянутся охранять его, народа, безопасность, бороться с пьяницами и наркоманами. Они называют себя членами «Национальных дружин». А уже спустя день страна в шоке смотрит видео, на котором такие же крепкие и молодые парни в балаклавах захватывают сессионный зал Черкасского горсовета. Эти «вежливые люди» не выпускают депутатов из зала и силой заставляют их принять бюджет. Просмотрев это видео, многие назвали увиденное концом местного самоуправления в Украине. Таким был старт объединения, возникшего на базе политической партии «Национальный корпус» («Азов») и вызвавшего ожесточенные споры. О том, какое впечатление на него произвело явление «Национальных дружин» народу, «ФАКТЫ» спросили у генерал-полковника Михаила Корниенко, длительное время руководившего разными подразделениями украинской милиции, а также исполнявшего обязанности министра внутренних дел.

— Михаил Васильевич, в последние годы, когда правоохранительные органы демонстрируют свое бессилие отвечать на запросы общества и справляться с обеспечением безопасности граждан, ситуация, видимо, не могла не закончиться чем-то таким, что мы все наблюдали, — присягой «Национальных дружин» и фактически захватом в заложники депутатов Черкасского горсовета, насилием над ними и принуждением их к определенным действиям. Потому что это востребовано — ведь жить долго в хаосе невозможно. Некоторые люди, судя по опросам общественного мнения, надеются, что «Нацдружины» будут продолжать деятельность народных дружинников, и приветствуют появление новой структуры. Хоть большинство в связи с появлением нового военизированного подразделения забило тревогу. В свое время вы как один из руководителей милиции наверняка работали с дружинниками. Можете назвать различия между теми дружинниками и «Национальной дружиной», которая взялась наводить порядки сейчас?

— Как юрист я могу говорить о законности того или иного явления. В частности, о Законе 2000 года «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы». Он действует и сейчас, и в нем регламентирована деятельность таких формирований (назовем их условно «дружинами»).

Мы этот закон очень долго пробивали, и 20 июня 2000 года он был принят. Закон и тогда был востребован. Общественные формирования, которые помогали бы правоохранительным органам обеспечивать общественную безопасность и порядок, никогда не лишние. И после принятия закона в стране начали создаваться такие структуры.

— Как они создавались? Какие им предъявлялись требования?

— Есть одно условие: формирования по охране общественного порядка создаются только органами местного самоуправления и местной исполнительной власти. На государственном уровне никто не наделен такими функциями. То есть в селе, в городе, в районе такие структуры создавать можно, но ни в области, ни тем более в центре — нельзя.

Это решение законодателей было мудрым, предохраняющим от ситуаций, когда такие формирования могут превратиться в военизированные, которые можно использовать для других целей, кроме заявленной охраны общественного порядка.

— Видите, закон никто не отменял, а «другие цели» уже полезли из всех дырок. Это и события в Черкассах, и более раннее противостояние тех же сил уже полиции, как это было в Киеве, на улице Ревуцкого, в разгар борьбы за снос автозаправочной станции.

— И это в то время, как в законе четко выписано, что такие формирования работают исключительно под началом полиции.



* Михаил Корниенко: «В ситуации с „Национальными дружинами“ можно догадаться, кто и в какой стране хлопает в ладоши, когда они маршируют по украинским улицам»

— Самостоятельно они в наряды ходить не могут, не говоря уже о противостоянии полиции?

— Конечно. Закон предполагает регистрационный порядок создания этих подразделений. После принятия решения они обязаны зарегистрироваться и представить свой устав или положение о деятельности формирования. И только после этого начинают работать. Кроме того, все члены таких формирований должны пройти проверку на отсутствие судимости. И проверка, и последующая подготовка — это ответственность местных органов власти. И сейчас, когда я слышу разнообразные комментарии народных депутатов, хочется сказать одно: ребята, вы вообще в закон заглядывали хоть раз? Почитайте, он не такой большой.

— А присягу дружинники должны принимать?

— Все решается на местном уровне. Это не обязательное условие.

— И министр внутренних дел Аваков, и глава Нацполиции Князев заявили, что монополию на применение силы имеют только госорганы. Генпрокурор тоже заявил о незаконности парамилитарных формирований. И все.

— Если говорить словами баснописца: «и слов не надо тратить по-пустому, где надо власть употребить».

— Какими правами обладают дружинники?

— Они охраняют общественный порядок путем патрулирования, могут осуществлять привод правонарушителей в органы внутренних дел, составлять административные протоколы и потом представлять их в соответствующие органы по принадлежности. Они ведь очень здорово защищены законом. В случае гибели дружинника или причинения ему ущерба этот ущерб возмещается государством или стороной, причинившей его. Дружинник может освобождаться от трудовых обязанностей, если участвует в охране общественного порядка, с сохранением зарплаты. По правовым последствиям в случае оказания им сопротивления или посягательства на их жизнь, неповиновения они приравнены к работникам правоохранительных органов, за это наступает такая же ответственность, как за посягательство на жизнь или здоровье работника полиции.

— Но ведь и они несут ответственность за свои противоправные действия. В прежней практике такое часто случалось?

— Сколько угодно, конечно. Превышали полномочия, били, применяли незаконно силу — и привлекались в итоге к уголовной ответственности. Расследовались десятки таких дел.

— Закон не предусматривает, насколько я понимаю, ношения формы дружинниками, как демонстрировали на Крещатике парни из «Нацдружин»?

— Закон предусматривает только один обязательный элемент экипировки — нарукавную повязку. Более того, закон запрещает носить форму тем людям, которые не служат в Вооруженных Силах, в полиции, в пограничных войсках. Тем более закон запрещает вне зоны АТО закрывать лица, носить маски и балаклавы.

— Шокирующее видео принятия бюджета в Черкасском горсовете видела, наверное, вся страна. Крепкие люди в черной одежде и камуфляже с закрытыми лицами (по рассказам очевидцев, вооруженные) силой заставили депутатов голосовать против их воли. Было и физическое насилие. Полиция же, которая не пресекла этот беспредел, теперь расследует производство по статье «Хулиганство». На мой взгляд, это преступление более тяжкое — в диапазоне от захвата заложников до теракта.

— Это преступление, совершенное организованной преступной группой. Да там целый букет уголовных статей, противоправных действий. Это принуждение власти к совершению каких-то действий, что прямо запрещено законом.



* Крепкие парни в балаклавах из «Нацдружин» захватили сессионный зал Черкасского горсовета и, не выпуская депутатов из зала, силой заставили их принять бюджет. Фото rada.cherkasy.ua

— И это были члены «Национальных дружин», которые берутся за наведение порядка по всей стране… А то, что полиция так слабо реагирует на преступление, может быть свидетельством каких-то договоренностей между руководством МВД и «Азова», который стоит за «Нацдружинами».

— Если здесь присутствует элемент политики — это действительно страшно. Правильно в связи с данной ситуацией приводятся аналогии с гитлеровскими штурмовиками 30-х годов. Начиналось-то все так же: маски, факельные шествия, сжигание книг.

— Били стекла у евреев, били самих евреев, били коммунистов — благовидный предлог у демагогов и манипуляторов всегда найдется. Но для штурмовиков все закончилось «ночью длинных ножей», когда Гитлер счел их миссию выполненной и физически истребил их. Вам тоже приходит в голову такая аналогия?

— Да. Это очень опасная ситуация. И правильно, что общество так на это реагирует, что на это так резко реагируют журналисты. Это не игра и должно быть пресечено.

— Ведь, если «Нацкорпус» создал военизированное формирование, любая политическая сила может создать такое же.

— Нет, это исключено — это запрещено законом.

— Но одна партия уже позволила себе его преступить.

— Если это не пресечь, ситуация действительно может перерасти в боевые действия. Мало ли кому что взбредет в голову? Тут прикрываются национальной идеей. Ребята, подождите, в Украине живет столько национальностей, основных только десяток, а если взять все народности… Думаю, и ксенофобию, и антисемитизм, все чаще просто неприкрытые, нужно пресекать.

— В «Фейсбуке» блогер Борис Немировский обнародовал информацию о том, что к созданию «Нацдружин» имеет отношение бывший разведчик «Азова» Коротких, в прошлом радикальный русский националист, учившийся в школе КГБ, а позже воевавший в Донбассе в составе полка «Азов». Многие склонны считать, что все радикальные движения контролируются и крышуются спецслужбами. Время от времени появляется и подтверждение этой теории. Вы как человек, в свое время возглавлявший МВД и участвовавший в совместных мероприятиях с другими силовыми структурами, можете подтвердить или опровергнуть этот миф?

— В ситуации с «Национальными дружинами» можно догадаться, кто и в какой стране хлопает в ладоши, когда они маршируют по украинским улицам. Действительно, за этим стоят и фашиствующие российские националисты, и спецслужбы. Националистам до лампочки, что там в другой стране.

А насчет курирования — трудно сказать. Отечественные спецслужбы обязаны знать о радикальных настроениях, движениях. И, конечно, должна проводиться работа с ними, чтобы влиять на их деятельность. Это влияние должно быть законным, хотя и может осуществляться в разных формах.

— В чем вы видите главную опасность создания таких парамилитарных подразделений?

— Опасность в том, что они могут быть использованы в политической борьбе. И это самое страшное. Мы это уже видели. Мы видели «титушек», которые совершали убийства. Те были без униформы, в спортивной одежде. Но корни-то у этих явлений одни и те же. И один и тот же источник их организации — политические силы, партии, иногда на самом высоком уровне. Результат таких игр известен. И чтобы хотя бы на одном фронте царила относительная стабильность, этому надо положить конец.