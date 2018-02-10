«Всегда ездил на машине, а тут пошел на маршрутку»: стало известно, кого убили на остановке за замечание

«ФАКТАМ» удалось узнать, кем был мужчина, которого убили в очереди на маршрутку в Днепровском районе Киева. Погибшего звали Руслан. На месте трагедии он был вместе со своей женой Яной.

- 14 февраля Руслану должно было исполниться 36 лет, — рассказал «ФАКТАМ» друг погибшего мужчины Владимир. — У него остались жена и двое детей. Сам Руслан работал шеф-поваром в сети заведений. Был единственным кормильцем в семье. Сейчас мы, как можем, пытаемся помочь его родным. Для тех, кто может помочь, публикуем счет для сбора средств семье Руслана: 5168 7555 2674 5605 (Ткаленко Константин).

- Его убили на глазах у его жены, — рассказал «ФАКТАМ» друг погибшего Николай. - Руслан с женой ехали в Прилуки. Этот убийца, как выяснилось, тоже из Прилук… Он вел себя неадекватно, начал материться, полез вне очереди. Руслан сделал замечание… Когда они заходили в маршрутку, Руслан пропустил жену вперед. Сам должен был зайти следом за ней. В этот момент убийца ударил его ножом в сердце. Руслан только успел сказать: «Яна, это все. Вызывай «скорую».

Сыну Руслана шесть лет, дочке десять. Девочка еще не знает, что папу убили, она сейчас на спортивных соревнованиях.

- Руслан всегда ездил на машине, а тут решил пойти на маршрутку, — говорит подруга погибшего Наталья. — За что убили человека? Вдумайтесь: за замечание! Не стало прекрасного человека, повара от Бога. Дети остались сиротами. Это страшно.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что преступника, зарезавшего мужчину на остановке в Днепровском районе Киева, задержали.