Мосийчук сообщил детали покушения на него возле телеканала

Правоохранительные органы раскрыли дело о взрыве 25 октября 2017 года на столичной улице Мицкевича, возле студии телеканала «Эспресо». Об этом сообщил «ФАКТАМ» народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

«Дело раскрыто, исполнители установлены. Мне известны их фамилии и контакты. Хотя и не давал подписку о неразглашении тайны следствия, но подробности пока раскрывать не буду. В ближайшее время Генпрокуратура и СБУ обнародуют всю информацию по этому делу. Версия о покушении на мою жизнь подтвердилась. Все другие предположения после тщательной проверки правоохранителями были отброшены», — сказал «ФАКТАМ» Игорь Мосийчук.

Народный депутат сообщил, что изначально покушение на него готовилось возле студии другого телеканала и на несколько дней раньше. «Я тогда опоздал на эфир. Раньше меня на телеканал приехали охранники одного моего коллеги, который также должен был выступать в студии. Его телохранители и вспугнули террористов», — рассказал «ФАКТАМ» Игорь Мосийчук. По его словам, «следы исполнителей и организаторов этого теракта ведут на территорию РФ». «По одной из версий, моим убийством хотели обострить ситуацию в стране и изменить внутрипарламентскую расстановку сил», — добавил Игорь Мосийчук.

Напомним, когда 25 октября 2017 года поздно вечером гости эфира телеканала «Эспресо» Игорь Мосийчук и политтехнолог Виталий Бала выходили на улицу, сработало взрывное устройство, заложенное в припаркованный рядом скутер. В результате погиб полицейский Руслан Кушнир, охранявший парламентария, а также проходивший мимо местный житель, бывший сотрудник МВД Михаил Мормиль.

Мосийчука и Балу доставили в больницу и прооперировали. В результате теракта пострадала также случайная прохожая Надежда Тарасенко. Женщина была ранена шрапнелью, которой начинили взрывное устройство. Один из металлических шариков попал Надежде Тарасенко в голову. Женщину успешно прооперировали.

Как сообщали fakty.ua, СБУ также проверяла версию о том, что целью теракта в Соломенском районе Киева 25 октября 2017 года мог быть не Игорь Мосийчук, а журналисты телеканала «Эспрессо».