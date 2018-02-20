«Они опозорили Одессу»: фирма, продающая камуфляж, отказала в обслуживании «титушкам Труханова»

Апелляционный суд Киева 26 февраля рассмотрит жалобы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)на решение Соломенского районного суда столицы об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову и его заместителю Павлу Вугельману под личное обязательство народного депутата Дмитрия Голубова. Об этом сообщает УНИАН.

А 22 февраля Соломенский райсуд Киева рассмотрит ходатайство НАБУ об отстранении от должности одесского мэра и его заместителя. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Между тем сеть по продаже военной экипировки, снаряжения, камуфляжа и оружия VLS-Military приняла решение отказать в обслуживании ряду одесских организаций. Связано это «с массовым завозом „титушек“ в Киев на суд по избранию меры пресечения мэру Одессы Труханову». «Они продемонстрировали всей Украине, что одесситы есть продажные наемники и заробитчане, за 200−500 грн готовые выполнить что угодно. Они опозорили наш город на всю страну», — сказано в заявлении администрации VLS-Military, размещенном на ее странице в Fecebook.

В то же время стало известно, что раненный в ногу во время схватки под судом командир первой роты Киевского полка полиции особого назначения Михаил Панасенко в течение 2013−2014 годов служил в подразделении особого назначения милиции «Беркут». Об этом на своей странице в Facebook заявил активист Роман Синицын, отметив: Панасенко входил в роту, которая «нападала на „Автомайдан“ и была на Майдане 18−20 февраля».

При этом активист подчеркнул: во время переаттестации Панасенко набрал 23 балла из 60 по «общим навыкам». Это логика, задачки на общее развитие, простые логические конструкции. Проходной минимум — 25 баллов.

Ранее fakty.ua сообщали, что полиция задержала 38 участников конфликта, который произошел 15 февраля возле здания Соломенского районного суда Киева, но вскоре почти всех отпустила.