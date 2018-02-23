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Гуч-сапер

Служебный лабрадор спас жителей Авдеевки от заминированного российского беспилотника (фото)

Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

23.02.2018 10:02 387

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Четвероногие напарники полицейских спасли на Донбассе десятки жизней, обнаружили более 20 кг взрывчатых веществ, 160 взрывных устройств, 10 тысяч патронов, более 30 единиц огнестрельного оружия — таков итог работы открывшегося в Мариуполе ровно год назад кинологического центра полиции Донецкой области.

собаки-полицейские

— Наш центр начинался с Тумана — так зовут подаренную секретарем Мариупольского горсовета немецкую овчарку, которая за этот год стала «ведущим» следопытом, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель кинологического центра Леонид Котов. — Буквально на днях Туман помог найти и задержать человека, сбежавшего из-под стражи. Пес в течение пяти часов вел своего хозяина, кинолога Назара Зубричева, по следу, они прошли более 10 километров. Кроме запаха разыскиваемого человека, никаких зацепок у нас не было. Этот пес нашел пожилую местную жительницу, которая сама не могла вернуться домой, так как у нее потеря памяти. А в целом за год кинологические группы нашего центра осуществили 300 выездов на места происшествий, с помощью наших собак были раскрыты 90 преступлений.

пес Туман

* Главный следопыт центра — овчарка Туман

Сегодня в кинологическом центре работают 19 служебных собак. Шесть специализируются на поиске оружия, боеприпасов и взрывчатки, две — на поиске наркотиков, семь — на следовой работе и, кроме того, дополнительно обучаются защищать человека и освобождать заложников. За время работы в прифронтовом регионе в среде хвостатых полицейских появились свои звездные династии. Черный лабрадор Гуч и его пегий потомок Теодор в День металлурга обнаружили по дороге на пляж в Мариуполе противопехотную мину с механизмом самоликвидации из 2 кг тротила и пластида. В другой раз Гуч помог сохранить не только важный в современной войне вещдок, но и жизни людей, которым необходимо было изъять это вещественное доказательство. Речь идет о российском беспилотнике, который упал в жилом секторе прифронтовой Авдеевки.

беспилотник

— Гуч, обнюхав дрон, обнаружил, что он заминирован. На место была вызвана пиротехническая служба, которая успешно разминировала найденный беспилотник противника, — рассказал Леонид Котов. — Мы начали обучение собаки по программе «антитеррор»: готовим пса-спецназовца для спецподразделения «Корпус оперативно-внезапного действия» — «КОРД», где вводится должность кинолога.

лабрадор-полицейский

* На празднике в честь годовщины центра четвероногие полицейские развлекали детей

Напомним, что год назад полиция открыла в Мариуполе Донецкой области современный кинологический центр, в котором служебных собак готовят к спасению людей в зоне боевых действий.

Фото отдела коммуникации полиции Донецкой области

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