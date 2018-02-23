Служебный лабрадор спас жителей Авдеевки от заминированного российского беспилотника (фото)

Четвероногие напарники полицейских спасли на Донбассе десятки жизней, обнаружили более 20 кг взрывчатых веществ, 160 взрывных устройств, 10 тысяч патронов, более 30 единиц огнестрельного оружия — таков итог работы открывшегося в Мариуполе ровно год назад кинологического центра полиции Донецкой области.

— Наш центр начинался с Тумана — так зовут подаренную секретарем Мариупольского горсовета немецкую овчарку, которая за этот год стала «ведущим» следопытом, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель кинологического центра Леонид Котов. — Буквально на днях Туман помог найти и задержать человека, сбежавшего из-под стражи. Пес в течение пяти часов вел своего хозяина, кинолога Назара Зубричева, по следу, они прошли более 10 километров. Кроме запаха разыскиваемого человека, никаких зацепок у нас не было. Этот пес нашел пожилую местную жительницу, которая сама не могла вернуться домой, так как у нее потеря памяти. А в целом за год кинологические группы нашего центра осуществили 300 выездов на места происшествий, с помощью наших собак были раскрыты 90 преступлений.

* Главный следопыт центра — овчарка Туман

Сегодня в кинологическом центре работают 19 служебных собак. Шесть специализируются на поиске оружия, боеприпасов и взрывчатки, две — на поиске наркотиков, семь — на следовой работе и, кроме того, дополнительно обучаются защищать человека и освобождать заложников. За время работы в прифронтовом регионе в среде хвостатых полицейских появились свои звездные династии. Черный лабрадор Гуч и его пегий потомок Теодор в День металлурга обнаружили по дороге на пляж в Мариуполе противопехотную мину с механизмом самоликвидации из 2 кг тротила и пластида. В другой раз Гуч помог сохранить не только важный в современной войне вещдок, но и жизни людей, которым необходимо было изъять это вещественное доказательство. Речь идет о российском беспилотнике, который упал в жилом секторе прифронтовой Авдеевки.

— Гуч, обнюхав дрон, обнаружил, что он заминирован. На место была вызвана пиротехническая служба, которая успешно разминировала найденный беспилотник противника, — рассказал Леонид Котов. — Мы начали обучение собаки по программе «антитеррор»: готовим пса-спецназовца для спецподразделения «Корпус оперативно-внезапного действия» — «КОРД», где вводится должность кинолога.

* На празднике в честь годовщины центра четвероногие полицейские развлекали детей

Напомним, что год назад полиция открыла в Мариуполе Донецкой области современный кинологический центр, в котором служебных собак готовят к спасению людей в зоне боевых действий.

Фото отдела коммуникации полиции Донецкой области