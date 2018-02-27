Стычки под Радой: пострадали 8 полицейских, 9 человек задержаны

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что в результате сегодняшних столкновений под Верховной Радой пострадали 8 правоохранителей, 9 человек из числа нападавших задержаны.

«Сейчас под парламентом ситуация контролируемая. Время от времени возникают словесные перепалки, в сторону полицейских бросают камни», — сказал Крищенко в эфире телеканала «112-Украина».

Глава столичной полиции не смог подтвердить информацию о том, что бросать камни в полицейских могли некоторые народные депутаты Украины. «Я не могу видеть всех. Там их около ста человек. Будет видео — мы его обнародуем. А потом уже этим делом должна заниматься прокуратура», — отметил он.

Информацию о возможной причастности к метанию камней народными депутатами Украины озвучила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, сославшаяся на слова бойцов Нацгвардии. «Бросать камнями в нацгвардейцев, которые вчера вернулись со второй линии фронта, — это преступление», — сказала Ирина Геращенко.

А народный депутат Антон Геращенко заявил, что шины под Верховной Радой пытались поджечь сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили. «Под Верховной Радой организацией „Рух новых сил“ Саакашвили была организована провокация. Перед зданием ВР выкатили шины и пытались их поджечь. Когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни», — отметил он и добавил, что у одного из правоохранителей поломана ключица.

В то же время, по информации советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, пострадали 10 правоохранителей — у нескольких переломы, в том числе, ключицы и переносицы.

«Во время нападения на сотрудников правоохранительных органов злоумышленники использовали взрывпакеты, бутыльки с зажигательной смесью, дубинки, металлические предметы, попытались поджечь шины», — сообщил Шкиряк на своей страничке в Facebook.

Народный депутат Мустафа Найем в социальной сети заявил, что не понимает действия нападавших: «Я не понимаю, зачем нужно было нападать на регулярный конвой у здания парламента. Никакой зачистки ведь не было, никто на лагерь не нападал — не такими силами это делается. Просто бессмысленная жестокость и бравада, от которой пострадали обычные патрульные и которая в очередной раз бросила тень на протестное движение. Не страшно проиграть более сильному, страшнее проигрывать от глупости».

Как сообщали fakty.ua, ранее в результате столкновений под Верховной Радой, где 16 января рассматривался законопроект о деоккупации Донбасса, пострадало около 20 человек.