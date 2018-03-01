Простуженный Путин пугает Запад новейшим российским сверхоружием

В четверг, 1 марта, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию о положении в стране и об основных направлениях политики. Впервые выступление проходит не в Кремле, а в Манеже. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это двумя причинами. Во-первых, был расширен состав аудитории. Во-вторых, впервые решено применить инфографику. В Манеже установили большие экраны, на которых во время выступления Путина будут транслироваться фото- и видеоматериалы, характер которых Песков раскрывать не стал. Он лишь объяснил, что установка такой техники в Георгиевском зале Кремля была бы затруднена.

Путин был явно простужен. Часто кашлял, иногда прикладывал носовой платок ко рту. Все время что-то пил из большого непрозрачного стакана.

Первая часть послания была посвящена экономическому и социальному развитию России.

Самое интересное началось во второй части. Путин рассказал о новейшем оружии, которое разработала и создала Россия. Это ракета «Сармат», которая во много раз превосходит «Воеводу», прозванную на Западе «Сатаной». Если у «Воеводы» дальность полета ограничена 11 тысячами километров, то у «Сармата» практически нет ограничения, заверил Путин. Она может поразить цель в любой точке земного шара, долетев до нее как через Северный, так и через Южный полюс. Ни одна из существующих сегодня систем ПРО не является помехой для «Сармата».

Также Путин сообщил о новейших беспилотных аппаратах, которые кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. Разработаны, по его словам, новейшие энергетические установки для российского оружия, не имеющие аналогов в мире.

Также Путин заявил, что Россия уже обладает «идеальным сверхзвуковым оружием», которое хотят все Западные страны. Это авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Но и это еще не все. Создано гиперзвуковое оружие, способное маневрировать в плотных слоях атмосферы. «Это практически неуязвимое оружие. Оно будет как метеорит», — сказал Путин. Назвали его пока «Авангард».

Президент России заверил, что это не блеф. Все названные им виды новейшего оружия уже разработаны и их начинают производить серийно. Путин напомнил, что еще в 2004 году предупреждал Запад о том, что Россия сможет обеспечить свою безопасность. «Но тогда Москву никто не слушал. Послушайте сейчас!» — подчеркнул он.

Путин отметил, что Россия ничего не нарушает. Все новейшее оружие создается в рамках подписанных Москвой и действующих международных соглашений. «Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать», — сказал Путин. Однако, предупредил он, Россия готова мгновенно нанести ответный удар со всеми вытекающими последствиями. В том числе удар ядерный, не важно какой мощности бомбу применят против России.

Путин ни слова не сказал об Украине. Об отношениях с США и Европой выразился в том смысле, что Москва заинтересована в сотрудничестве с ними. «Даже если наши позиции не совпадают, мы все равно остаемся партнерами», — добавил он. Зато более подробно остановился на сотрудничестве с Китаем и Индией.

Вот такие «основные направления российской политики» на предстоящие шесть лет. Не случайно Путин постоянно в ходе своего выступления подчеркивал, что говорит о конкретных планах до 2024 года. Нет сомнений, что он будет переизбран 18 марта на новый президентский срок, который в России составляет шесть лет.