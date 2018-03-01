Порошенко помиловал первую в Украине женщину, приговоренную к пожизненному заключению

Президент Украины Петр Порошенко помиловал пожизненно осужденную Любовь Кушинскую (на фото). Об этом «ФАКТАМ» рассказал заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

«Кушинская в свое время была первой женщиной в Украине, которую приговорили к пожизненному сроку. Символично, что она стала и первой женщиной, которую помиловал глава государства. На свободу она выйдет в апреле этого года, отсидев 20 лет и три месяца», — сообщил замминистра.

«Освобождение Кушинской стало возможно благодаря невероятным усилиям очень профессиональных адвокатов Андрея Федура и Зои Ярош, желанию экспертов-криминалистов разобраться во всей этой мутной истории, не без помощи полиграфологов, которые больше трех суток провели в колонии с Любой в надежде установить истину, которой пошел третий десяток», — написал у себя на странице в Facebook народный депутат Александр Грановский.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Любовь Кушинскую обвинили в убийстве двух человек — заведующего отделением клинической больницы Львовской железной дороги Ореста Циньковского и его зятя — частного предпринимателя Ярослава Дроджаля. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в 1997 году. Кушинская в то время занималась куплей-продажей квартир. Дроджаль обратился к ней с просьбой помочь продать свою недавно купленную квартиру в престижном районе Львова. Любовь попросила у мужчины ключи и документы на жилье, сообщив, что, будто бы, уже нашла покупателя. Однако деньги за проданную квартиру не отдавала.

Как следует из материалов уголовного дела, врач вместе с зятем отправились на разборки к брокерше и пропали. Вскоре оперативники перехватили телефонный разговор Кушинской и ее водителя, который неожиданно уехал в Польшу. Водитель угрожал своей начальнице, что о чем-то расскажет милиции, если она не заплатит ему несколько тысяч долларов.

Обезображенные трупы пропавших мужчин несколько месяцев спустя в лесопосадке обнаружили правоохранители. Арестованный водитель признался в преступлении и дал показания против своей начальницы. В приговоре говорилась о том, что именно Кушинская заманила врача и его зятя в темный переулок, где на мужчин напали трое неизвестных. Уже в лесу сама Любовь якобы дважды выстрелила в голову Дроджалю. Увидев это, врач Орест Циньковский бросился бежать. Но его догнал водитель Кушинской и несколько раз ударил по голове топором. После этого брокерша будто бы сама лично перерезала обоим жертвам горло.

Так было написано в материалах уголовного дела. Водитель Кушинской, получив 15-летний срок, уже отбыл наказание. Саму же Любовь приговорили к пожизненному заключению. Во время судебного процесса она отрицала свою вину. Отрицает ее и сейчас.