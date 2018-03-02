Отныне застрахованным водителям придется возмещать ущерб потерпевшим в ДТП из своего кармана?

Верховный суд Украины вынес знаковое решение, обязав виновника ДТП возместить ущерб потерпевшему участнику происшествия, несмотря на то, что оба застрахованы по «автогражданке» и, по сути, в данном случае компенсацию должна была бы выплатить страховая компания. В связи с этим решением, являющимся руководством к действию для всех нижестоящих судов, у автомобилистов возник вопрос: какой смысл в страховании ответственности водителя, если все равно он, а не страховая компания, будет выплачивать компенсацию? За разъяснениями мы обратились к известному украинскому адвокату, специализирующемуся на автомобильных делах, Вадиму Володарскому.

— Вадим Леонидович, объясните, пожалуйста, как мог Верховный суд Украины обязать виновника ДТП компенсировать ущерб из своего кармана, если его гражданская ответственность застрахована? Чем мотивировали подобное решение?

— Произошло следующее. Верховный суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда при рассмотрении дела № 344/10 730/15-ц признал безосновательными доводы ответчика о том, что нести ответственность за ущерб должен страховщик, которому он платит страховые взносы, и что истец является ненадлежащим, поскольку он не владелец поврежденного автомобиля.

По этому делу Верховный суд постановил, что потерпевший может предъявить требование о возмещении вреда непосредственно к виновному лицу, даже если его гражданско-правовая ответственность застрахована. Суд, дескать, не вправе отказать в таком иске.

Таким решением новый состав Верховного суда Украины подтвердил правовую позицию предыдущего состава, который также выносил подобные решения, в частности при рассмотрении дел № 6−954цс16, № 6−2808цс15. Напомню, что суть позиции также заключалась в том, что потерпевший в ДТП может требовать возмещения ущерба не у страховой компании, а непосредственно у причинителя вреда, несмотря на то, что ответственность последнего застрахована.

— Получается, что после подобного прецедента наличие «автогражданки» не защищает водителя от материальных рисков в случае возникновения ДТП, а сам полис нужен лишь для того, чтобы полиция не могла выписать штраф за его отсутствие. Чем в будущем грозит такое решение Верховного суда Украины?

— Вы правы. Подобное решение Верховного суда дает основания судам низших инстанций при рассмотрении подобных дел выносить аналогичные решения. Таким образом, рушится весь институт обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Ведь теперь, по сути, водителям нет смысла тратить деньги на оформление полиса «автогражданки», так как она не страхует их риски в части компенсации ущерба, нанесенного третьим лицам в результате ДТП. То есть виновникам происшествия придется лишь уповать на настроение пострадавшего, чтобы тот не потребовал во время суда взыскивать деньги за поврежденное транспортное средство у него лично. А это уже чревато негативными коррупционными проявлениями — виновники аварий должны будут как-то мотивировать пострадавших, чтобы компенсацию выплачивала именно страховая компания.

Хочу обратить внимание на то, что Верховный суд этим своим решением проигнорировал прямую норму закона — статью 1194 Гражданского кодекса Украины, которая четко оговаривает особенности возмещения вреда лицом, чья гражданская ответственность была застрахована. В частности, в статье задекларировано следующее: «Лицо, застраховавшее свою гражданскую ответственность, в случае недостаточности страховой выплаты (страхового возмещения) для полного возмещения причиненного им вреда обязано уплатить потерпевшему разницу между фактическим размером вреда и страховой выплатой (страховым возмещением)». То есть изначально компенсировать ущерб по «автогражданке» должна страховая компания. Напомню, что на сегодняшний день выплата по материальному ущербу составляет 100 тысяч гривен, а по нанесению вреда жизни и здоровью — 200 тысяч гривен. Если же реальный размер нанесенного вреда выше, то, в соответствии с упомянутой статьей 1194 Гражданского кодекса, виновник ДТП обязан компенсировать разницу уже из своего кармана. Но он ни в коем случае не обязан оплачивать самостоятельно весь ущерб.

— Что посоветуете водителям, которые попали в подобную неприятную ситуацию: имея на руках полис «автогражданки», по решению суда вынуждены платить «по полной программе»?

— Я считаю, что в данной ситуации им остается один выход: подавать иск в Европейский суд по правам человека, так как только он вправе опротестовать подобное противозаконное решение Верховного суда Украины. Добиться справедливого решения будет нелегко, но на сегодняшний день лишь таким образом можно отстоять свои законные права.