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- 10:01 Инаугурация Путина: не будет традиционного проезда по Москве и торжественного фуршета
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Инаугурация Путина: не будет традиционного проезда по Москве и торжественного фуршета
На 7 мая назначена инаугурация Владимира Путина. Это будет четвертая церемония его вступления в должность президента Российской Федерации. В этот раз Кремль решил внести некоторые существенные изменения в порядок ее проведения. Об этом сообщают российские СМИ.
Уже известно, что Путин не будет проезжать через всю Москву, как это было в 2012 году. Тогда кадры президентского кортежа, который едет по перекрытым пустым улицам российской столицы, широко обсуждались в соцсетях. Российские пользователи с иронией и сарказмом сравнивали их с многолюдными толпами, встречающими президентов в других странах. Взять хотя бы инаугурацию в США, которая проводится, по традиции, всегда 20 января в Вашингтоне и собирает огромное количество людей, приезжающих в столицу из всех штатов.
В этот раз не будет и торжественного приема после инаугурации. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Такие приемы проводились в 2000, 2008 и 2012 годах. На них Кремль традиционно приглашал чиновников, политиков и общественных деятелей. Мероприятие считалось закрытым, непубличным, пресса на нем не присутствовала. Однако затем о приеме охотно рассказывали его участники. Некоторые из них выставляли в соцсетях фотографии и короткие видео. И это тоже активно обсуждалось в обществе, причем с изрядной долей критики.
Официально в Кремле данные изменения не комментируют. Однако охотно запускают в СМИ объяснения. Мол, все это — рабочие моменты, число торжественных приемов должно сокращаться, нечего распылять государственные денежки. «Дождь» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что 9 мая в Кремле будет дан торжественный прием, посвященный Дню Победы. И его вполне будет достаточно. Зачем же устраивать еще один прием 7 мая?!
Еще одно новшество — после инаугурации Путин выйдет из Большого Кремлевского дворца на Соборную площадь, чтобы встретиться с волонтерами, которые активно участвовали в его избирательной кампании. Об этом сообщает «Газета.ру». Волонтеры уже получили официальные приглашения. Многие тут же выставили их в соцсетях. В приглашениях в частности определен дресс-код: «Форма одежды: платье обычной длины, темный костюм, парадная военная форма».
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