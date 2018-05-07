Одного из руководителей ГМС заподозрили в продаже украинских паспортов иностранцам

Украина

Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины с декабря 2017 года по апрель 2018 года зафиксировало неоднократные факты получения одним из высокопоставленных чиновников Госмиграционной службы (ГМС) средств за предоставление гражданства Украины иностранцам, в том числе гражданам РФ.

Об этом сообщил первый заместитель главы СБУ Павел Демчина.

«В ближайшие дни вы узнаете о подозрении одному из высокопоставленных чиновников Государственной миграционной службы, который за деньги продавал украинские паспорта иностранным гражданам. На данное время этот человек уволился по собственному желанию», — сказал он журналистам в Киеве в понедельник.

По его словам, 12−13 апреля текущего года Главное управление (Главк «К») провело ряд следственных действий, изъяло значительные суммы наличных и материалы приобретения иностранцем гражданства Украины по территориальному происхождению.

П. Демчина уточнил, что «услуга» предоставления гражданства Украины стоила от $ 3 до $ 5 тыс.

Отвечая на вопрос журналистов о работе Главка К под его руководством в противодействии коррупции по этому направлению, первый заместитель главы СБУ отметил, что в целом за 2015 — первый квартал 2018 года с «деньгами в руках» были задержаны 37 работников ГМС, а к разным видам и срокам наказаний осуждены 16 человек. Он добавил, что всего в отношении преступлений в ГМС открыто 48 уголовных производств.

«Речь идет сейчас не о рядовых сотрудниках ГМС, а начиная от руководителей секторов и отделов территориальных органов до начальника ГМС в Киеве, первых заместителей в Одесской и Луганской областях и начальника управления и директора департамента в центральном офисе ГМС», — сказал он.

П. Демчина подчеркнул, что никакой другой правоохранительный орган не может похвастаться такими показателями борьбы с коррупцией в этом ведомстве, и этот факт полностью опровергает обвинения в адрес Службы о якобы причастности ее сотрудников к незаконной выдаче паспортов.

Первый заместитель главы СБУ также отметил, что со вступлением в силу безвизового режима с ЕС в 2017 году возник повышенный спрос на биометрические паспорта, который привел к очередям по их оформлению и выдаче и усилил коррупционные риски в деятельности работников ГМС.

В частности, в 2018 году Главк «К» пресек противоправную деятельность директора департамента по вопросам гражданства, регистрации работы с гражданами с временно оккупированных территорий Украины ГМС и замначальника отдела этого же департамента, которые за 800 грн ускоряли изготовление паспортов, «обслуживая» в месяц в среднем 100 человек. Указанные должностные лица были задержаны во время получения части неправомерной выгоды.

В тоже время П. Демчина заявил, что такая эффективная борьба с отдельными фактами коррупции доказывает способность Украины выполнять свои обязательства перед ЕС по безвизовому режиму. Он подчеркнул, системная коррупционная вертикаль в сфере миграционной политики в Украине отсутствует.

Первый заместитель главы СБУ также уточнил, что в целом за 2015−2018 годы по материалам СБУ служебным лицам госорганов было сообщено о подозрениях в рамках 2358 уголовных производств, в которых расследовалось 2030 преступлений коррупционного характера, поэтому борьба с коррупцией в ГМС — это лишь одно из направлений деятельности Глава «К».

Кабинет Министров запретил оформлять паспорт гражданина Украины с использованием бланка в форме книжки.

Как сообщали fakty.ua, в 2017 году внутренний паспорт нового образца (ID-карту) оформили более миллиона человек.