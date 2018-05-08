- 1:02 Экологическая катастрофа на Закарпатье: украинский мусор перегородил реку в Венгрии
- 0:28 В сети гипермаркетов пояснили причину появления на прилавках гречки из "ЛНР"
- 0:06 В Сирии разбился российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
- 23:43 Горсовет Изюма выставил на аукцион памятник Ленину
- 23:21 Бренд Adidas удалил с сайтов фото одежды с советской символикой
- 23:05 Кремль засекретил указы о бывших политзаключенных Чийгозе и Умерове
- 22:29 В Черноморске задержали украинского военнослужащего-дезертира, оставшегося в оккупированном Крыму
- 22:13 Два областных центра Украины превратились в Венецию
- 22:10 Желающих выйти на марши 9 мая стало меньше на 200 тысяч
- 21:39 То ли еще будет: «Киевводоканал» предупредил должников об ужесточении ответственности
Экологическая катастрофа на Закарпатье: украинский мусор перегородил реку в Венгрии (фото, видео)
Венгерские и словацкие СМИ опубликовали шокирующие фотографии: реку Бодрог полностью заполнил мусор. В основном это пластиковые бутылки, мусорные мешки и различные бытовые отходы, пишет Mukachevo.net.
Читайте также: На Закарпатье подтопило около 300 га земель
Бодрог — приток Латорицы, которая несет свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии. Поэтому местные экологи предполагают, что мусор приплыло именно из Украины.
«Такого мы не видели лет 30. Пробка из пластика в настоящее время имеет 100−200 метров в длину и постоянно растет. Сейчас она находится в устье Бодрога, а дальше двинется в сторону Венгрии»,— говорит один из местных активистов.
Специалисты по охране водных ресурсов предполагают, что если на днях поднимется уровень воды из-за осадков, то нашествия мусора Венгрии не избежать.
Читайте также: Сийярто ждет от Украины «третий нож в спину»
«Такое скопление бытового мусора случается нередко, и особенно во время наводнений. В этом случае, в зависимости от объема и природы загрязнения, будут определяться возможности и режимы очистки реки и берегов от мусора»,— отметил Иштван Ковач, сотрудник охраны водных ресурсов.
По его словам, в 2015 году в Венгрию также приплыло сотни тонн мусора из Закарпатья. И даже мертвые свиньи. К проблеме венгры стараются относиться с юмором: из пластиковых бутылок, которые приплывают из Закарпатья, они строят корабли и устраивают соревнования, цель которых — привлечь внимание к защите окружающей среды.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатье автотрассу заблокировал селевой поток.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”