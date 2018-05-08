Экологическая катастрофа на Закарпатье: украинский мусор перегородил реку в Венгрии (фото, видео)

Украина

Венгерские и словацкие СМИ опубликовали шокирующие фотографии: реку Бодрог полностью заполнил мусор. В основном это пластиковые бутылки, мусорные мешки и различные бытовые отходы, пишет Mukachevo.net.

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Бодрог — приток Латорицы, которая несет свои воды из Закарпатья через территорию Словакии и Венгрии. Поэтому местные экологи предполагают, что мусор приплыло именно из Украины.

«Такого мы не видели лет 30. Пробка из пластика в настоящее время имеет 100−200 метров в длину и постоянно растет. Сейчас она находится в устье Бодрога, а дальше двинется в сторону Венгрии»,— говорит один из местных активистов.

Специалисты по охране водных ресурсов предполагают, что если на днях поднимется уровень воды из-за осадков, то нашествия мусора Венгрии не избежать.

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«Такое скопление бытового мусора случается нередко, и особенно во время наводнений. В этом случае, в зависимости от объема и природы загрязнения, будут определяться возможности и режимы очистки реки и берегов от мусора»,— отметил Иштван Ковач, сотрудник охраны водных ресурсов.

По его словам, в 2015 году в Венгрию также приплыло сотни тонн мусора из Закарпатья. И даже мертвые свиньи. К проблеме венгры стараются относиться с юмором: из пластиковых бутылок, которые приплывают из Закарпатья, они строят корабли и устраивают соревнования, цель которых — привлечь внимание к защите окружающей среды.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатье автотрассу заблокировал селевой поток.