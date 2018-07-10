В Таиланде подняли из пещеры всех детей

Мир

Во вторник, 10 июля, в Таиланде была завершена спасательная операция, за которой с волнением на протяжении последних двух недель следил весь мир. В 13.43 по киевскому времени из затопленных пещер вывели на поверхность последнего из 12-ти юных футболистов, а также их 25-летнего тренера.

Как сообщает телеканал Spring News, из пещеры вышли также все дайверы, два медика и несколько военнослужащих. Напомним, дети и тренер пропали без вести 23 июня. Они оставили у входа в пещеру свои велосипеды.

Их нашли живыми на десятые сутки два британских дайвера. Мальчишки и тренер оказались в ловушке на глубине 800 метров.

Теперь все 12 ребят со своим наставником находятся в больнице.