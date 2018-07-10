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В Таиланде подняли из пещеры всех детей
Во вторник, 10 июля, в Таиланде была завершена спасательная операция, за которой с волнением на протяжении последних двух недель следил весь мир. В 13.43 по киевскому времени из затопленных пещер вывели на поверхность последнего из 12-ти юных футболистов, а также их 25-летнего тренера.
Как сообщает телеканал Spring News, из пещеры вышли также все дайверы, два медика и несколько военнослужащих. Напомним, дети и тренер пропали без вести 23 июня. Они оставили у входа в пещеру свои велосипеды.
Их нашли живыми на десятые сутки два британских дайвера. Мальчишки и тренер оказались в ловушке на глубине 800 метров.
Теперь все 12 ребят со своим наставником находятся в больнице.
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“ Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою... ”