Америке предлагали обменять Украину на Сирию, — СМИ

Политика

До президентских выборов в Америке в 2016 году и после них представители Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ предлагали американским чиновникам пойти на сделку с Россией. Речь шла об урегулировании конфликта в Сирии в обмен на снятие с РФ санкций за аннексию украинского Крыма.

Об этом сообщает facenews со ссылкой на The New Yorker. В частности, сообщается, что такую сделку предлагали посреднику лидер Эмиратов Абу-Даби Мухаммед бен Заид, а также официальные лица Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ. В статье объясняется, что Мухаммед бен Заид считается одним из стратегических мыслителей Ближнего Востока: «При президентстве Барака Обамы он стремился установить тесные связи между ОАЭ и Путиным, надеясь побудить Москву урезать партнерство с Ираном. Чтобы убедить лидера РФ сотрудничать со странами Персидского залива, а не с Ираном, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия начали «инвестировать в Россию миллиарды долларов и созывать встречи на высоком уровне в Москве, Абу-Даби, Эр-Рияде и на Сейшелах».

Также автор материала утверждает, что после вступления Трампа в должность министры иностранных дел Саудовской Аравии и ОАЭ Адель аль-Джубейр и Абдулла бен Заид на неофициальном мероприятии в марте 2017 года вновь подняли эту тему, однако тогда для таких переговоров сложилась неудачная политическая обстановка.

«Но накануне саммита с Путиным Трамп начал выступать с заявлениями, которые наводят на мысль о том, что он все же может быть открыт для сделки с главой Кремля», — говорится в статье.

Тем временем сам хозяин Белого дома, который 16 июля в Хельсинки встретится с Владимиром Путиным, пока что не смог однозначно заявить, кем является для него российский коллега — другом или врагом.

Как сообщает NewsOne со ссылкой на Washington Post, об этом он заявил перед вылетом в Европу, где Дональд Трамп должен принять участие в саммите НАТО и провести двусторонние встречи с премьер-министром Британии и президентом РФ.

Президент США заявил, что встреча с Путиным, вероятно, будет наиболее простой из всех запланированных. «Я думаю, что дружба с Россией, Китаем и другими является хорошей, а не плохой вещью», — заявил Трамп перед отлетом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украину заверили: встреча Трампа и Путина не принесет сюрпризов.