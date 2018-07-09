Украину заверили: встреча Трампа и Путина не принесет сюрпризов

Политика

Встреча президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путин не принесет неприятных сюрпризов для Украины, украинские интересы будут защищены. Такие гарантии получили украинские дипломаты от официального Вашингтона.

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«Мы получили от американской стороны четкие заверения, что украинские интересы будут подтверждены и защищены. Для нас важно, что не будет неприятных сюпризов за нашей спиной, и мы получили заверения (со стороны США), что этого не случится», — цитирует Reuters украинского дипломата, знакомого с вопросом.

Встреча Трампа и Путина назначена на 16 июля. В Хельсинки два президента собираются обсуждать экономические санкции, контроль над вооружениями, ситуацию в Украине.